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影／烈日扛10公斤三太子神偶出發 九天盃太子極限環台賽起跑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一年一度的「九天盃太子極限環台賽」，第14屆環台賽今天上午在台中大雅鳴槍出發。圖／九天辦公室提供
一年一度的「九天盃太子極限環台賽」，第14屆環台賽今天上午在台中大雅鳴槍出發。圖／九天辦公室提供

一年一度的「九天盃太子極限環台賽」，第14屆環台賽今天上午在台中大雅鳴槍出發，13名選手組成兩支隊伍，肩扛重達10公斤的三太子神偶，展開為期28天、全長逾千公里的徒步環島壯舉，一名日本人也參加賽程，感受台灣獨特的比賽。

環台賽選手今天從台中大雅，將到高雄、花蓮，28站再折返台中，這段跋山涉水的旅程，是體能的磨礪，今年賽事邁入第14年，來自社會各階層、不同年齡的選手聚首出發，最年輕的是持續傳遞雄中公益精神的高中生，來自高雄中學儀隊的三名學生再度延續「微笑南台灣、為公益而跑」的傳統，年齡最高的是61歲的趙定樺，締造歷屆全程組最高年齡紀錄，今年還有唯一一名外國籍選手、來自日本、定居台灣的福田浩希加入。

最受矚目的焦點選手，是今年挑戰6連霸的陳聖杰，從參與第2年起年年報名，他說是九天許振榮團長在頒獎典禮上的一句話點燃他「你有沒有勇氣走10年、走台灣一萬公里？」那句話就這樣跟了他10幾年。今年全程組正賽兩隊共13人，其中一人因故臨時退出，第一隊以6人編制上場應戰；分段賽方面，今年多組企業團體與路跑愛好者群體報名，目標全台參與人數突破200人。

超過300名重機騎士，來自全台各車隊，自發認領各路段擔任義務裁判，護衛選手安全通行。今年更有多名累計服務超過10年的裁判。許振榮團長說，這些人許多是成功的企業主，年年在大太陽下頂著頭盔守著路邊，他們願意放下工作來維護選手安全，這就是台灣人最美的樣子。

一年一度的「九天盃太子極限環台賽」，第14屆環台賽今天上午在台中大雅鳴槍出發。圖／九天辦公室提供
一年一度的「九天盃太子極限環台賽」，第14屆環台賽今天上午在台中大雅鳴槍出發。圖／九天辦公室提供

環台賽 台中 高雄

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