2年近百起車禍！南投2大重點路段 今重啟測速取締

南投仁愛台14線是通往清境、武嶺等景點的主要道路，南投市東閔路則為往返南投市、中興新村及草屯的重要道路，過去均設有固定式測速照相桿，但因故障停用，但今年完成設備更新，今天（1日）起重新啟用，警方呼籲請依速限行駛。

警方指出，仁愛鄉台14線是通往清境、武嶺等熱門風景區的主要道路，原本觀光車流就不少，近年更因夜衝武嶺盛行，人潮車流更加密集，其中70.7K路段道路筆直易超速，為此設置固定式測速照相桿取締，速限50公里，後因故障停用。

此外，南投市東閔路連接南投市與草屯鎮，中間途經中興新村，平日通勤往返車流量大，假日也有觀光車潮，但因1.35K處路段道路筆直，汽機車駕駛容易有超速情形，因此也設有固定式測速照相桿，速限60公里，但同樣因故障停止運作。

警方表示，考量仁愛鄉台14線、南投市東閔路，兩路段近2年合計發生約100起車禍事故，為加強速度管理，今年編列經費進行設備更新，並於今起重啟測速照相，進行雙向超速取締，呼籲用路人依速限行駛，確保行車安全。