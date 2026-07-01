快訊

破案英雄淪黑幫內鬼！安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

聽新聞
0:00 / 0:00

2年近百起車禍！南投2大重點路段 今重啟測速取締

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛台14線70.7K處固定式測速照相桿，今重啟取締，速限50公里。圖／警方提供
南投仁愛台14線70.7K處固定式測速照相桿，今重啟取締，速限50公里。圖／警方提供

南投仁愛台14線是通往清境、武嶺等景點的主要道路，南投市東閔路則為往返南投市、中興新村及草屯的重要道路，過去均設有固定式測速照相桿，但因故障停用，但今年完成設備更新，今天（1日）起重新啟用，警方呼籲請依速限行駛。

警方指出，仁愛鄉台14線是通往清境、武嶺等熱門風景區的主要道路，原本觀光車流就不少，近年更因夜衝武嶺盛行，人潮車流更加密集，其中70.7K路段道路筆直易超速，為此設置固定式測速照相桿取締，速限50公里，後因故障停用。

此外，南投市東閔路連接南投市與草屯鎮，中間途經中興新村，平日通勤往返車流量大，假日也有觀光車潮，但因1.35K處路段道路筆直，汽機車駕駛容易有超速情形，因此也設有固定式測速照相桿，速限60公里，但同樣因故障停止運作。

警方表示，考量仁愛鄉台14線、南投市東閔路，兩路段近2年合計發生約100起車禍事故，為加強速度管理，今年編列經費進行設備更新，並於今起重啟測速照相，進行雙向超速取締，呼籲用路人依速限行駛，確保行車安全。

南投市東閔路1.35K處固定式測速照相桿，今重啟取締，速限60公里。圖／警方提供
南投市東閔路1.35K處固定式測速照相桿，今重啟取締，速限60公里。圖／警方提供

南投 車禍 草屯

延伸閱讀

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

駕艙機車開放上路 雙北傾向禁駛快速道路

喪屍煙彈列一級毒品！桃市警局鐵腕取締 昨晚查獲18人酒、毒駕

毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

相關新聞

2年近百起車禍！南投2大重點路段 今重啟測速取締

南投仁愛台14線是通往清境、武嶺等景點的主要道路，南投市東閔路則為往返南投市、中興新村及草屯的重要道路，過去均設有固定式測速照相桿，但因故障停用，但今年完成設備更新，今天（1日）起重新啟用，警方呼籲請依速限行駛。

中市明年總預算案 「好評政策」加碼

台中市政府昨審議通過一一六年度總預算案，歲入一七○二點六億元，歲出一七七五點六億元，送議會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐四十一億餘元，也獨立編列廚餘清運費用八二五○萬元，以免影響午餐品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。