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中市明年總預算案 「好評政策」加碼

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市政府編列明年度總預算，預算規模1775.6億元，送議會審議。市長盧秀燕表示，深獲好評的計畫都已編列預算，方便下任市長團隊，包含免費營養午餐41億元等等。圖／台中市政府提供
台中市政府編列明年度總預算，預算規模1775.6億元，送議會審議。市長盧秀燕表示，深獲好評的計畫都已編列預算，方便下任市長團隊，包含免費營養午餐41億元等等。圖／台中市政府提供

台中市政府昨審議通過一一六年度總預算案，歲入一七○二點六億元，歲出一七七五點六億元，送議會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐四十一億餘元，也獨立編列廚餘清運費用八二五○萬元，以免影響午餐品質。

中市主計處提送明年度總預算案，歲入一七○二億六三○四萬七千元，歲出一七七五億六六二八萬六千元，差短七十三億三二三萬九千元，全數以舉債彌平。

盧秀燕表示，任內推動許多計畫深獲好評，市府已經負責任的編進明年度預算，比如明年度營養午餐免費預算四一點五四億元；另編列獨立的廚餘清運費用八二五○萬元，不會讓業者自行負擔廚餘處理成本，導致營養午餐品質下降。

盧秀燕說，市府今年元旦起推動台中有鈣讚計畫大獲成功，下學期起擴大辦理，匡列對象增加到公私立國小與幼兒園學童，以及設籍台中市但沒有就學或沒有在台中就學的孩童，全年五十二周統統可領牛奶，明年度編列三點六六億元。

交通與社福部分，盧秀燕指出，明年度將增加二百四十個YouBike站點，總站數突破兩千，雙十公車政策也已編列十八點三三億元；老人健保補助編列卅點三五億元、敬老愛心卡十三億元，此外購物節等三大活動、公托倍倍增、社宅與美樂地計畫等，都已編列預算。

盧秀燕強調，下任市長有權調整增減這些項目，但現任市府可以先籌措財源、編定計畫、編列預算，讓下任市長接手時更方便。

主計處長林淑勤補充，明年預算規模較今年減少，主要是配合選舉年議會提前開議，部分中央補助計畫和稅收尚未納入。

盧秀燕 營養午餐 台中

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