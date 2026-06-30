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全台最狂美食戰！2026台中鍋烤節震撼點火 廚神級評審解鎖美味地圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
市長盧秀燕邀請《飢餓遊戲》主持人孫協志一同推廣。台中市政府／提供
市長盧秀燕邀請《飢餓遊戲》主持人孫協志一同推廣。台中市政府／提供

熱浪來襲，比太陽更燙的是台中的鍋烤魂！暑假最受矚目的美食經濟盛典「2026台中鍋烤節」第四屆今(30)日火熱起跑，台中市長盧秀燕親自宣布活動開跑。她表示，台中美食是城市經濟的重要力量，鍋烤節不只是推廣特色美食，更要協助業者拚經濟、帶動夏季消費。

台中鍋烤節今年不僅規模再升級，更與中視人氣綜藝《飢餓遊戲》超強聯名，要讓台中「鍋烤之都」的美味香氣，從29個行政區直接飄向全台灣，甚至國際舞台。

此次啟動儀式，邀請到《飢餓遊戲》主持人孫協志、製作人廖述穎神秘現身，與盧秀燕驚喜互動，大玩「烤肉疊疊樂」小遊戲，隨著肉片越疊越高，現場歡呼聲愈來愈大，熱情瞬間沸騰全場。

層層堆高的肉片象徵台中鍋烤節人氣與聲量一年比一年高，挑戰成功瞬間，全場掌聲雷動，將活動氣氛推向最高點，也為2026台中鍋烤節揭開精彩序幕。

盧秀燕表示，台中是一座充滿幸福感的城市，而美食正是台中經濟強大的秘密武器，全台灣都知道「來台中就是要吃火鍋、吃燒烤」，市府舉辦鍋烤節的目的，不只是推廣台中特色美食，更希望透過活動協助業者拚經濟。

尤其，在夏季等餐飲淡季，由市府投入資源行銷、帶動消費，讓店家穩定經營。鍋烤節舉辦四年來，不少業者反映業績成長三成以上，得獎店家更有翻倍成長、吸引大批人潮，也讓鍋烤文化逐漸成為台中的城市特色。

回顧首屆鍋烤節總投票數達442萬票，去年更創下566萬票熱潮，「三步一鍋，五步一烤」已成為台中人的生活日常。今年不只拚人氣，更要拚「職人專業」，讓更多人看見台中餐飲的深厚底蘊，並透過鍋烤節向全國、甚至全世界介紹台中美食。

盧秀燕指出，今年鍋烤節再邁向國際化，重磅邀請享有「台灣廚神」美譽的梁幼祥博士擔任評審團總召集人，領軍來自日本、美國、西班牙及香港等地的國際級專業評審團，遴選出代表台中鍋烤最高榮耀「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」，並與知名美食節目合作拍攝專題，提升店家曝光度與國際能見度，讓專業評選與全民票選雙軌並行，打造最具公信力的鍋烤盛事。

她也鼓勵所有參賽店家拿出最好的食材、服務與特色公平競爭，透過鍋烤節打響品牌、提升競爭力，讓台中美食持續發光發熱，帶動城市經濟蓬勃發展。

台中鍋烤節常勝軍、屋馬餐飲集團副總經理謝柏翔表示，鍋烤節已成為台中年度指標盛事，今年透過熱門節目實地開箱宣傳，將讓全台看見台中火鍋與燒烤實力，也有助帶動暑期觀光人潮與店家商機，預估整體業績可成長二至三成。

去年榮獲燒烤品牌店家組第一名的老井餐飲集團執行長巷舜鴻指出，台中鍋烤節是帶動夏季內需消費的重要引擎，今年結合綜藝節目宣傳及專業評選競賽，業者也已從食材、服務到供應鏈全面升級，期待透過政府領軍、民間響應的節慶經濟，再度放大活動效益。

經發局說明，「人氣火鍋、燒烤及蔬食店家票選活動」將於7月14日至8月14日，在「台中通TCPASS」APP展開，今年延續五大組別：火鍋、燒烤之品牌店家、巷弄美食及蔬食組，每組天天投3至5票即可參加抽獎。

除了抽出300組萬元鍋烤抵用券，以及汽車大賞外，再加碼祭出50組入圍店家體驗券，要帶領民眾跟著專業評審的腳步，深度品嚐職人級的美味。

經發局補充，合作店家及店家專業評選競賽報名至7月13日中午12點截止，還沒報名的店家可把握最後機會，誠摯邀請全國民眾在暑假期間走進台中，體驗29區有鍋烤的獨特魅力。

活動與報名資訊，請至經發局官網、官方臉書專頁查詢，並下載「台中通TCPASS」APP參與投票抽大獎。

台中 孫協志 飢餓遊戲

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