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健保署+中山附醫深耕台中山地醫療 17愛心醫護獲頒「十年奉獻獎」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部健保署中區業務組今頒發「和平區IDS十年奉獻獎」，表揚17名愛心醫護。記者趙容萱／攝影
衛福部健保署中區業務組今頒發「和平區IDS十年奉獻獎」，表揚17名愛心醫護。記者趙容萱／攝影

台中市和平區醫療資源雖然受限於交通不便，但愛心卻從未缺席。衛福部健保署中區業務組今與中山醫學大學附設醫院聯手主辦「偏鄉醫療共學會議」，並頒發「和平區IDS十年奉獻獎」，表揚17名長期堅守山地部落的醫護用青春與專業，為偏鄉民眾織起了一張有溫度的醫療守護網。

這17名得獎者分別是梨山衛生所主任姜明凱、護理長傅蘭美、和平衛生所主任陳秀雲、林信樺診所主任楊逸儒、和平診所醫師吳文偵、護理長張美莉、清海醫院精神科護理師孫芳潔、中山醫大附醫主任顏啟華、陳宜慶、林玟玓、楊博仁、蔡明璋、林敬斌、張明輝、楊凱凡、汪奇志，以及醫師王賀立。

健保署中區業務組長丁增輝說，健保署長期推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，改善偏鄉健保醫療服務品質。未來將持續透過IDS計畫，挹注多元醫療資源、升級遠距醫療科技，確保偏鄉民眾都能享有同等品質、即時且有溫度的醫療照護。

中山醫大附醫院長蔡明哲分享，院方2012年投入和平區IDS醫療服務，不僅僅是定期的巡迴醫療，更包含了24小時急診急救服務、專科門診入山，建置全台最高海拔的復健站。近年來透過大力發展的「遠距會診與數位醫療」，讓居民不用再為了看病舟車勞頓，更有效提升當地慢性病管理與早期篩檢的成效。

蔡明哲指出，今天獲獎的醫護是中山附醫的精神象徵，未來將持續深化和平區的醫療布局，攜手基層共學，讓醫療的愛心在山地部落間走得更深、更遠。

今天的會議也邀請了中國醫藥大學附設醫院、埔里基督教醫院、達明眼科醫院等醫療團隊分享偏鄉暨遠距醫療的實戰經驗，更透過跨院際的經驗激盪與共學，醫護人員們激盪出更多創新的照護模式，建構更具韌性的偏鄉醫療照護生態圈，攜手守護民眾健康。

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