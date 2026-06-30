台中鍋烤節拚國際化活動起跑 自7/14展開票選

台中鍋烤節今天起跑，市長盧秀燕表示，今年特別邀集國際級專業評審團，盼鍋烤節邁向國際化；參賽店家報名到7月13日中午，票選活動則於7月14日到8月14日展開。

台中市經濟發展局今天舉行「台中鍋烤節」開跑宣傳記者會，綜藝節目「飢餓遊戲」主持人孫協志也現身與盧秀燕玩起「烤肉疊疊樂」遊戲，這次鍋烤節與「飢餓遊戲」聯名，希望讓台中「鍋烤之都」美名，從29個行政區直接飄向全台灣，甚至國際舞台。

盧秀燕表示，全台灣都知道「來台中就是要吃火鍋、吃燒烤」，市府舉辦鍋烤節目的，不只是推廣台中特色美食，更希望透過活動協助業者拚經濟，尤其在夏季等鍋烤淡季，由市府投入資源行銷、帶動消費，讓店家穩定經營。

為讓鍋烤節邁向國際化，盧秀燕指出，邀請享有「台灣廚神」美譽的梁幼祥擔任評審團總召集人，領軍來自日本、美國、西班牙及香港等地國際級專業評審團，遴選出代表台中鍋烤最高榮耀的「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」，並與知名美食節目合作拍攝專題，提升店家曝光度與國際能見度。

台中鍋烤節常勝軍、屋馬餐飲集團副總經理謝柏翔表示，鍋烤節已成為台中年度指標盛事，今年透過熱門節目實地開箱宣傳，將讓全台看見台中火鍋與燒烤實力，也有助帶動暑期觀光人潮與店家商機，預估整體業績可成長2至3成。

經發局說明，合作店家及店家專業評選競賽報名至7月13日中午12時截止，「人氣火鍋、燒烤及蔬食店家票選活動」則於7月14日至8月14日，在「台中通TCPASS」APP展開；今年延續5大組別，每組天天投3至5票即可參加抽獎，除了抽出300組萬元鍋烤抵用券及汽車大賞外，再加碼祭出50組入圍店家體驗券，品嚐美味還有機會得獎。