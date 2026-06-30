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台中農改場青農實戰班留農率百分百 青農盼開進階課精進

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中區農業改良場舉辦「業師導學×實戰磨練─新型態農民培訓成果發表會」，今快樂呈現成果。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場舉辦「業師導學×實戰磨練─新型態農民培訓成果發表會」，今快樂呈現成果。記者簡慧珍／攝影

台中區農業改良場開辦青年農民蔬菜栽培管理實務班，禮聘業師傳授專業知識，指導15名青農種植高經濟價值的瓜果，今驗收培訓成果並分享經驗，青農都表示如有進階班一定報名上課。

台中區農改場以蔬菜大溫室為實做場域，實務班學員每人負責照顧溫室內一排瓜果，今各自展示栽種的花胡瓜、洋香瓜等瓜果，並解說種植過程，部分瓜果現摘現洗切現吃，香甜可口；種青蔥和高麗菜的青農洪鈿豐說，種植不同種類蔬果「隔行如隔山」，上課讓他從育苗、生產到行銷學到完整產業鏈運作，收穫很大，希望農改場辦理進階課程他一定報到。

台中區農改場長楊宏瑛指出，早年台灣農業經驗世代相傳，近年投入農業的青年可能跨界跨域，農業部在各試驗改良場所設立農民學院，推動多元農業專業訓練，傳承農業經驗並培育專業人才，台中區農改場自2011年辦理蔬菜栽培管理相關課程，累計13班次、培訓425名學員，追蹤調查約7成學員完訓後產量提升40%以上，品質與利潤增加10%以上。

楊宏瑛表示，去年起舉辦農民蔬菜栽培管理實務班，12周、133小時的精實課程，並彈性安排每周上課2至3天，15名學員結訓後留農比例達100%，今年農改場接續辦理第二屆課程，依據學員的學習需求增加溫室環控與灌溉系統規畫、農業職業災害預防、財務規畫、團隊經營、通路溝通等課程，田間實做新增花胡瓜栽培訓練，課程中安排參訪標竿農場、種子公司及育苗場。

今成果發表也邀請實作業師佳和農場負責人陳國鎮、東昀農場負責人陳昆懷分享田間管理與農場經營經驗。台中農改場提供今年課後滿意度調查，顯示逾9成學員滿意整體課程安排，課後學員在生產管理、創新研發及行銷管理能力分別提升55.5%、33.7%及31.3%，展現培訓課程的實質成效。

農改場 青農 農民

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