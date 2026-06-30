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中市府116年度總預算案1775億元 市政會議通過

中央社／ 台中30日電

台中市政府市政會議今天審議通過116年度總預算案，其中歲入新台幣1702.6億元、歲出1775.6億元，歲入歲出差短以舉借債務彌平。

台中市盧秀燕表示，今年適逢地方選舉，台中市議會比一般年度提早2個月，預計7月27日開議，審議明年度總預算案，中市府配合議程，提早將明年度預算案編列送審。

她說，任期雖只到年底，但市民喜愛的好政策會延續，包括之前宣布的營養午餐免費、擴大私立國民小學童也能週週喝鮮乳與台中購物節等，她負責任先編列，讓新市長能快上手。

盧秀燕表示，明年度歲入1702.6億元，比今年度歲入少134億元，是由於提早編列預算，很多稅收還沒進帳，一些中央補助計畫也還沒下來，等稅收和補助款到帳，預計明年度歲入和今年度歲入差不多。

至於明年度預算項目中，盧秀燕說，免費營養午餐約41億元，另編8250萬元午餐廚餘清運費，避免成本轉嫁下，影響營養午餐品質，更加碼原公私立幼兒園及公立國小學童每週喝1次鮮奶的「台中有鈣讚」計畫，新學年度起擴大全學年度52週都喝得到，並擴大到私立國小等3類學童、幼兒受惠，年增3.66億元。

盧秀燕 台中 台中市

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