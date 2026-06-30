花壇規劃發放振興金每人6千 公所：近期宣布發放日

彰化花壇鄉公所原規劃5月底發放每名鄉民振興經濟金6000元，不過至今未發放；鄉長顧勝敏指出，考量財源，須等決算審議通過、經費有賸餘說服相關課室，近日將宣布發放日期。

彰化縣花壇鄉民代表會日前通過臨時動議案，向鄉公所建議發放每名鄉民振興經濟紓困金新台幣1萬元，以促進地方發展並落實照顧鄉民福祉。鄉公所考量財政狀況、年度預算等項目後認為可行，研議每人發放6000元，以花壇鄉人口數4萬2000人計算，發放金額約需2億5800萬元。

為發6000元，花壇鄉公所提出「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案，送花壇鄉代會審議通過後，鄉公所原規劃最快可在5月底發放。

由於鄉公所至今未發放6000元，地方耳語不斷，顧勝敏今天在臉書（Facebook）說明發放進度；他解釋，鄉公所須開鄉務會議討論，也要報請縣府核備同意，5月拿到縣府同意備查函，才算是法規上的合法發放。

顧勝敏指出，除法規上須合法發放外，也要確認財源，鄉公所等到5月底、6月初鄉代會定期會審議通過決算有經費賸餘，說服相關課室配合發放振興禮金，鄉公所將與村幹事們、農會、警察局及相關工作人員，共同決定發放時間與地點，近日將公布相關詳細資料。