台中新建案掏空地基周邊住戶憂安全 市府裁罰：無安全疑慮才能復工

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，都發局會同結構技師公會現勘後，確認現場無人員傷亡，鄰房安全也無問題。但因工地未即時通報主管機關，且未落實施工安全防護，已依違反建築法相關規定裁罰承造人4萬5千元，並勒令停工、限期改善。

水公司第四區處副處長林正隆說，掏空並不是因為水管破裂造成，而是工地挖地基造成道路面塌陷，拉斷了水管。因為洞太深，建設公司上午先回填至工人可下去修水管的部分，再進行水管修復。水管並已在下午1時搶修完成並恢復供水。

但包括市議員江和樹、中新里長廖榮木和附近住戶今都表示工程已造成地基受影響，並擔心會影響到住家的安全，要求市府務必嚴加檢測。

江和樹接到建設局回覆說，在自來水公司水管搶修完成後將復原路面，建案施工部分已通知主管機關都發局查處。都發局也說，除了已裁罰和勒令停工、限期改善。承造人須完成道路修復、安全防護及改善作業，經第三方技師公會複查確認無公共安全疑慮後，始得申請復工。若後續釐清道路損壞確屬施工瑕疵，建設局也將依台中市道路管理自治條例裁罰。