快訊

雙北、刑事局8警遭搜索約談 警政署證實：涉受招待和洩密

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新建案掏空地基周邊住戶憂安全 市府裁罰：無安全疑慮才能復工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，市府已勒令停工。圖／江和樹提供
台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，市府已勒令停工。圖／江和樹提供

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，都發局會同結構技師公會現勘後，確認現場無人員傷亡，鄰房安全也無問題。但因工地未即時通報主管機關，且未落實施工安全防護，已依違反建築法相關規定裁罰承造人4萬5千元，並勒令停工、限期改善。

水公司第四區處副處長林正隆說，掏空並不是因為水管破裂造成，而是工地挖地基造成道路面塌陷，拉斷了水管。因為洞太深，建設公司上午先回填至工人可下去修水管的部分，再進行水管修復。水管並已在下午1時搶修完成並恢復供水。

但包括市議員江和樹、中新里長廖榮木和附近住戶今都表示工程已造成地基受影響，並擔心會影響到住家的安全，要求市府務必嚴加檢測。

江和樹接到建設局回覆說，在自來水公司水管搶修完成後將復原路面，建案施工部分已通知主管機關都發局查處。都發局也說，除了已裁罰和勒令停工、限期改善。承造人須完成道路修復、安全防護及改善作業，經第三方技師公會複查確認無公共安全疑慮後，始得申請復工。若後續釐清道路損壞確屬施工瑕疵，建設局也將依台中市道路管理自治條例裁罰。

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，自來水管也被拉斷。圖／江和樹提供
台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷道路疑因施工不當掏空，自來水管也被拉斷。圖／江和樹提供

掏空 台中市 江和樹

延伸閱讀

影／中市大里新建案旁出現「天坑」 水公司：工地挖地基拉斷水管

大雨驚魂！嘉市路燈基座斷裂險釀禍 市府清查汰換

高雄同慶路坑洞 初判自來水管破損已修復回填

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

相關新聞

狂！成軍6年制霸全國 南光國小女籃勇奪EBL冠軍 寫南投籃壇歷史

南投縣籃壇寫下歷史新頁！埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（EBL）一路過關斬以「6連勝」不敗之姿，抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座EBL冠軍盃。縣長許淑華今表揚致贈營養金2萬元，並允諾加碼請吃大餐。

梨山後援會成立 何欣純：她在梨山生活過最懂大梨山需求

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

台中市明年總預算送議會 免費營養午餐逾41億元、廚餘處理費8千萬

台中市政府今天審議通過116年度中市府總預算案，歲入1702.6億元，歲出1775.6億元，提送市議會，將在7月底的定期會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐41億餘元，市府也獨立編列廚餘清運費用8250萬元，以免影響午餐品質。

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

台中自行車道 電輔車搶快引眾怒

台中知名的后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，去年湧入逾八百萬人次。但有民眾抱怨電動輔助自行車普及，車速過快亂象日益嚴重。租車業者近期啟動車速檢測與合格標章機制，自主「測速」管理。有民代指出，自備電輔車是破口，市府應加強管理。

南投移除「世界百大入侵種」 海蟾蜍3.5萬降至30隻

世界百大入侵種「海蟾蜍」五年前首度在南投草屯現蹤，二○二二年監測達最高峰，推估逾三點五萬隻。五年來經林保署南投分署跨單位合作，並結合社區民力加強移除，截至本月調查已不到卅隻，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。