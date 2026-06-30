彰化田中鎮第一市場地下室重新開挖 鎮公所澄清：從未買土填平

彰化縣田中鎮第一市場舊地拆除重建，使用碾碎後的廢棄建築土石方回填地下室，因縣都市審議委員會建議保留地下室作為停車場，必須變更設計重新開挖，被外界誤解買好土填滿地下室又花錢挖土；鎮公所今強調，工程採統包，從未有買土填地下室之情事。

田中鎮第一市場興建計畫呈報縣都委會審查，審查委員認為頂樓當作停車場雖符合法規，但坪效較低，待停車時間較長，因此審議建請修改為地下室以提高整體效益。鎮公所因此變更原設計，將挖開已填平的地下室當作停車場，結果被誤會先前買土填平地下室如今開挖，令鎮公所倍感困擾。

鎮公所今表示，拆除第一市場建物時發生全台廢棄土石之亂，市場廢棄磚石無處可去，包商送往別處碾碎處理，碎化後的廢棄建築土石運回填平第一市場地下室，加強穩固地基；其間都審會召開3次會議，鎮公所均派員說明，全案尚在審查中，待定案即可進行下一步工程。

田中鎮第一市場獲經濟部核定補助拆除重建經費9326萬元，並獲彰化縣政府補助1500萬元，鎮公所自籌1億5500元及其它配合款，工程總經費約2億8000萬元，目前全案連同計畫審議、修改，全部工期可能延後8個月，約兩年八個月後才能完工落成，鎮公所規畫一、二樓各規畫55個和62個攤位商鋪，地下室停車位至少40位、一樓平面機車停車位42位，親子與身障的停車位都在一樓。