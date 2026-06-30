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台中鍋烤節明起跑 市長盧秀燕曝：活動讓我變成訂位小姐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台中鍋烤節」7月起跑，台中市長盧秀燕（左三）上午主持起跑記者會。記者黃寅／攝影
「台中鍋烤節」7月起跑，台中市長盧秀燕（左三）上午主持起跑記者會。記者黃寅／攝影

台中鍋烤節」7月起跑，台中市長盧秀燕上午主持起跑記者會時打趣說，因為過去3屆活動太成功，店家夏天時生意成長了3成，她也因此變成了「訂位小姐」經常接到友人拜託代為訂位。她說，今年活動首次聘請國際評審，並與知名美食電視節目「飢餓遊戲」合作，要讓業者「一朝得名，天下盡知」。

記者會辦在市府惠中樓中庭，中庭大樓掛上盧的宣傳照，還有參與的鍋烤店家在現場擺攤，十分熱鬧。加上市府各局處長和區長都與會，可見市府十分重視。

盧秀燕致詞說，市民愛吃鍋烤，已是台中市的特色，但是鍋烤生意有季節性，一到了夏天，生意會受影響。市府為了幫台中市拚經濟，因此特別舉辦鍋烤節。業者也紛向她反映，現在夏天時的生意比以往還好3成。

她說，前3屆活動都靠廣告和她替業者行銷，但今年和往年不同之處是，市府特別聘請國際評審，加上與知名美食電視節目「飢餓遊戲」合作，讓業者猶如參加華山論劍，能夠「一朝得名，天下盡知」。盧秀燕也特別強調，活動不必強調她個人，因為若不是有市議會在預算上的支持，是辦不成的，因此要特別感謝市議會的議員們的支持。

「飢餓遊戲」節目主持人孫協志今也現身會場，表示自己常帶著家人就來台中吃美食，並尤其喜愛燒烤，但鍋類也都很具特色。他與盧秀燕等人並一起玩夾燒肉堆疊的遊戲。

經發局長張峯源說，「台中鍋烤節」是台中首創的大型美食城市活動，每年夏季透過民眾票選選出年度最強火鍋、燒烤與蔬食名店，並祭出汽車、國際機票與萬元抵用券等豐富抽獎。活動熱度年年躍升，首屆489家業者參與、活動總票數逾442萬，成長至去年第三屆658組業者以及逾566萬的總投票數，成功塑造「鍋烤之都在台中」名號。

他說，市府以活動結合業者帶動商機，進而連帶拉抬城市觀光旅遊、旅宿及美食經濟，不僅奠定了台中專屬產業特色，亦提升微型店家商機。今年邁入第四屆，活動走向專業化，並邀請國際級評審團進行評選，挖掘隱身巷弄的鍋烤職人及特色名店，讓更多優質店家被看見。票選期間7月14至8月14日，投票方式須下載台中通TCPASS並加入會員。

「台中鍋烤節」記者會辦在市府惠中樓中庭，中庭大樓掛上盧的宣傳照，還有參與的鍋烤店家在現場擺攤，十分熱鬧。記者黃寅／攝影
「台中鍋烤節」記者會辦在市府惠中樓中庭，中庭大樓掛上盧的宣傳照，還有參與的鍋烤店家在現場擺攤，十分熱鬧。記者黃寅／攝影

「台中鍋烤節」記者會辦在市府惠中樓中庭，業者爭相與市長盧秀燕打招呼，盧也給予回應。記者黃寅／攝影
「台中鍋烤節」記者會辦在市府惠中樓中庭，業者爭相與市長盧秀燕打招呼，盧也給予回應。記者黃寅／攝影

「飢餓遊戲」節目主持人孫協志（右）今也現身會場，表示自己常帶著家人就來台中吃美食，並尤其喜愛燒烤。記者黃寅／攝影
「飢餓遊戲」節目主持人孫協志（右）今也現身會場，表示自己常帶著家人就來台中吃美食，並尤其喜愛燒烤。記者黃寅／攝影

「飢餓遊戲」節目主持人孫協志今也現身會場，並與市長盧秀燕等人並一起玩夾燒肉堆疊的遊戲。記者黃寅／攝影
「飢餓遊戲」節目主持人孫協志今也現身會場，並與市長盧秀燕等人並一起玩夾燒肉堆疊的遊戲。記者黃寅／攝影

盧秀燕 台中 孫協志 鍋烤節

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