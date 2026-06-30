梨山後援會成立 何欣純：她在梨山生活過最懂大梨山需求

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

何欣純表示，梨山對她來說有非常深厚的感情，她高中畢業升大學前，曾到此打工住了將近一個月，幫忙新世紀梨秤重分級、包海綿、裝盒子。她說住過環山的市長參選人應該就是何欣純，住過環山的立法委員也是何欣純，因為年輕時就親身經歷山上生活，她更知道梨山農民耕作、運輸、行銷與生活的不容易。

何欣純表示，梨山有高品質、高單價、高水準的水果與茶葉，不論水梨、水蜜桃、蘋果、高山茶，都是台中最珍貴的農業品牌。現在宅配與電子商務發達，許多年輕農友也很會經營網路行銷，讓梨山農產供不應求，梨山未來還要追求更加卓越，未來市府要用更完整的策略與觀光規劃，協助梨山農產進一步對外行銷，大梨山有觀光天然資質可將交通需求公眾服務台中安排好，創造觀光消費力，讓更多人看見大梨山。

何欣純說，她年年上梨山關心農民協助爭取農路工程、水保工程、道路修復工程及經費，先前立院教文委員會推動「偏激鄉地區學校教育發展條例」三讀通過及大梨山地區醫療環境需要持續升級，未來她也會以市長高度推動偏鄉醫療資源改善，投入更多資源穩定偏鄉師資、提升教學品質。