快訊

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

聽新聞
0:00 / 0:00

台中石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上路段崩坍 今天中午搶通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，連夜搶修後，今天中午搶通，恢復雙線通車。圖／石岡區公所提供
台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，連夜搶修後，今天中午搶通，恢復雙線通車。圖／石岡區公所提供

連日豪雨台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修，昨天深夜已可單線通車，今天中午搶修完成，恢復雙向通車。

石岡區長徐天龍表示，昨晚的崩方疑與連日豪雨有關，昨晚接到當地里長通報後，立即聯絡廠商搶修，昨晚11時30分先恢復單線通車。

石岡區公所表示，昨晚9時，石岡區頭坪巷發生土石滑落，造成道路坍方，影響約70戶居民通行安全。事件發生後，石岡區公所立即啟動應變機制，立即各系統通報，於官方臉書發佈訊息，並與石岡分駐所協力處理，晚上11時30分完成單線搶通，維持居民基本通行需求。今天上午持續辦理土石清除及道路復原作業，公所加派人力及機具積極處理，今天中午搶通。

東勢警分局石岡所昨晚9時40分接獲里長通報，石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，有道路坍方土石崩落於道路阻礙通行，警員林辰浩到場處置，交通疏導並放置交通錐提醒用路人，當時雙向道路遭阻礙皆封閉，包商連夜清運作業中搶通單向通行。

豪雨 台中市

延伸閱讀

台中雪山坑產業道路部分路段崩塌 加強安全管制暫時封閉

大雨驚魂！嘉市路燈基座斷裂險釀禍 市府清查汰換

影／中市大里新建案旁出現「天坑」 水公司：工地挖地基拉斷水管

高雄同慶路坑洞 初判自來水管破損已修復回填

相關新聞

梨山後援會成立 何欣純：她在梨山生活過最懂大梨山需求

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

台中市明年總預算送議會 免費營養午餐逾41億元、廚餘處理費8千萬

台中市政府今天審議通過116年度中市府總預算案，歲入1702.6億元，歲出1775.6億元，提送市議會，將在7月底的定期會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐41億餘元，市府也獨立編列廚餘清運費用8250萬元，以免影響午餐品質。

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

台中自行車道 電輔車搶快引眾怒

台中知名的后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，去年湧入逾八百萬人次。但有民眾抱怨電動輔助自行車普及，車速過快亂象日益嚴重。租車業者近期啟動車速檢測與合格標章機制，自主「測速」管理。有民代指出，自備電輔車是破口，市府應加強管理。

南投移除「世界百大入侵種」 海蟾蜍3.5萬降至30隻

世界百大入侵種「海蟾蜍」五年前首度在南投草屯現蹤，二○二二年監測達最高峰，推估逾三點五萬隻。五年來經林保署南投分署跨單位合作，並結合社區民力加強移除，截至本月調查已不到卅隻，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。