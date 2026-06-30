台中石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上路段崩坍 今天中午搶通

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

2026-06-30 14:02