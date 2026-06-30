中捷攜手VTuber品牌「子午計畫」推暑期限定活動 第二波彩蛋曝光

台中捷運和知名VTuber品牌「子午計畫」合作，推出暑假限定聯名活動「子午捷伴2.0－捷然心動」，7月1日登場，日前公布首波活動內容，今天再揭曉第二波精彩亮點，包括7座主題車站全面換裝、專屬車站廣播、主題進站音樂、大型視覺打卡牆、等身比例人形立牌及彩繪列車等。

中捷公司表示，首波公布的7站疊色集章活動及限定聯名周邊引發粉絲熱烈關注，第二波加碼多項內容，7座主題車站在活動期間每小時9分、37分及59分，播放各站專屬VTuber廣播，進站音樂同步更換為子午計畫主題旋律，旅客從候車開始，就能感受虛擬偶像的陪伴。

除了聽覺體驗全面升級，各主題車站也推出特色視覺場景。松竹站設置大型壁貼、窗貼及樓梯貼，市政府站跨站天橋換上大型主題壁貼，公共藝術「伏流音場」全天播放子午計畫主題曲；7座主題車站設置聯名月台門貼與等身比例人形立牌，粉絲可以近距離與喜愛角色合影打卡。

中捷公司表示，「子午捷伴彩繪列車」將於7月1日啟航，車廂全面換上聯名主題設計，包含橫直幅海報、Q版座位貼及窗貼等，融入豐富的子午計畫虛擬藝人元素，宛如移動式應援車廂，讓旅客在搭乘途中也能感受滿滿驚喜。

中捷公司總經理朱來順表示，此次攜手子午計畫，不僅推出聯名活動，更希望將捷運打造為跨次元夏日嘉年華，結合聲音、視覺與空間設計，提供旅客全新的乘車體驗，吸引更多年輕族群及VTuber愛好者來台中、搭中捷，感受城市交通與流行文化融合的魅力。

中捷公司表示，「子午捷伴2.0－捷然心動」活動持續到9月30日，在北屯總站、松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站及高鐵台中站等7座主題車站推出系列聯名活動，有興趣的民眾可以到台中捷運APP及官網查詢彩繪列車班次等資訊。