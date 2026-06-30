台中市明年總預算送議會 免費營養午餐逾41億元、廚餘處理費8千萬

台中市政府今天審議通過116年度中市府總預算案，歲入1702.6億元，歲出1775.6億元，提送市議會，將在7月底的定期會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐41億餘元，市府也獨立編列廚餘清運費用8250萬元，以免影響午餐品質。

台中市主計處提送台中市政府116年度總預算案，歲入1702億6304萬7000元，歲出1775億6628萬6000元，差短73億323萬9000元，全數以舉債彌平，另外附屬單位預算營業基金淨損7.29億元、作業基金賸餘24.77億元、特別收入基金短絀2.05億元。

盧秀燕說明，今年的總預算案特別早，恰逢大選年，議會提早開議，今年下半年的定期會預計在7月27日開議，比一般年度提早2個月左右；下半年定期會主要任務是審議明年度總預算案，市府為了配合議程，也要提早將明年度預算編列送審。

盧秀燕指出，目前編列的明年度總預算歲入1702.6億元，比今年度歲入1836.6億元少了134億元，原因就是提早編列預算，很多稅收還沒進帳，一些中央補助計畫也還沒下來，等稅收和補助款到帳，預計明年度歲入和今年度歲入差不多。

盧秀燕表示，許多反應良好、深獲好評的計畫，市府已經負責任的編進明年度預算，就看下任市長是否繼續執行。目前編列明年度營養午餐免費預算41.54億元，另編列獨立的廚餘清運費用8250萬元，不會讓業者自行負擔廚餘處理成本，導致營養午餐品質下降。

盧秀燕說，市府今年元旦起推動台中有鈣讚計畫，把中央失敗的政策拿來執行，深受好評，下學期開始擴大辦理，匡列對象從公私立幼兒園和國小學童，增加到私立國小學童，以及設籍台中市但沒有就學或沒有在台中就學的孩童，且全年52周通通有，明年度編列3.66億元。

交通部分，盧秀燕指出，她上任後推動YouBike倍倍增，現在已經擴增到1789站，明年會再增加240站，總站數突破兩千站；雙十公車也是深受好評的政策，10公里內免費、超過10公里最高10元，台中已經有超過200萬人完成綁卡，明年度編列18.33億元。

盧秀燕表示，老人健保補助編列30.35億元、敬老愛心卡13億元，以及購物節、物調券、鍋烤節三大活動，加上公托倍倍增、社會住宅、美樂地計畫等等，市府都已編入明年度預算；下任市長有權力調整增減，但現任市府可以先籌措財源、編定計畫、編列預算，讓下任市長接手時更方便。