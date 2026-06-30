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台中清水民防大楊分隊長蔡進發奉獻27年 民防父子檔傳佳話

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局昨晚在梧棲區竹林新港城會館舉辦「績優民防義警人員表揚聯誼活動」，民防大楊分隊分隊長蔡進發代子領獎。圖／警方提供
台中市清水警分局昨晚在梧棲區竹林新港城會館舉辦「績優民防義警人員表揚聯誼活動」，民防大楊分隊分隊長蔡進發代子領獎。圖／警方提供

台中市清水警分局昨晚在梧棲區竹林新港城會館舉辦「績優民防義警人員表揚聯誼活動」，表揚55位資深與績優民防、義警人員，其中民防大楊分隊長蔡進發奉獻已27年，曾獲頒資深民防，昨晚是其子蔡明璋獲頒績優民防，兒子來不及到場，父親上台代子領獎，這對「民防父子檔」聯手為民服務，在地方上傳為佳話。

台中市警察局督察長張則誠代表市長盧秀燕出席，台中多位民意代表親自或派代表到場，向55位受表揚的資深與績優民防、義警人員致上最高敬意，感謝他們長年無私奉獻，為社區治安與交通安全默默付出。

民防大楊分隊長蔡進發平日熱心公益、默默耕耘，至今已在大楊分隊奉獻長達27年，在他的耳濡目染下，其子蔡明璋也秉持「服務地方」的熱忱，追隨父親步伐加入民防團隊，迄今已滿9年。

清水區高西里里長洪曜南平日除了為基層里民服務，私底下更是一名資深的民防骨幹。他加入民防高美分隊至今已滿20年，今年更榮獲台中市政府頒發「服務資深民防人員獎」。

清水警分局長鄭鴻文表示，警力有限，民力無窮，治安工作不僅需要警察堅守崗位，更仰賴民防義警弟兄姐妹們全心協勤，成為警察最堅強的後盾。

台中 台中市 盧秀燕 警察 民防

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