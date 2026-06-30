中市大里新建案旁出現「天坑」 水公司：工地挖地基拉斷水管

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷疑似出現道路掏空情形。區公所人員據報趕到，立即要求停止工地自行回填的動作。工地人員聲稱是自來水管線破裂，經洽自來水公司後自行回填。水公司上午說，因水管破裂造成停水約20戶，上午已施工進行修復。

但為何路面掏空？水公司第四區處副處長林正隆說，並不是因為水管破裂造成，而是工地挖地基造道路面塌陷，拉斷了水管。因為洞太深，建設公司上午先回填至工人可下去修水管的部分，再進行水管修復。

不過，對於是否因挖地基造成路面塌陷，尚未獲得建設公司說法，不過，區公所表示會釐清並追究相關責任。水公司也指出，當地因該工地昨天挖損水管，影響20餘住戶，目前以恢復供水為優先，預計下午3時可以先復水，不至影響民眾生活。

江和樹說，新建案旁這個大洞直徑近近兩米，工地疑似未依規定第一時間通報主管機關，而是直接以混凝土回填，引發地方居民對公共安全的高度憂心。這已不只是施工問題，而是涉及公共安全與行政責任。地層掏空、路面塌陷都可能危及用路人及周邊住戶安全，絕不能以回填混凝土的方式草率處理，更不能讓真相因此被掩蓋。

他要求台中市政府建設局、相關主管機關立即介入調查，全面釐清建商是否依規定辦理通報、施工處置是否符合相關規範，以及是否有刻意隱匿情形。同時，也應全面檢測周邊地基及道路安全，確認沒有潛在風險，才能讓市民安心。

江和樹說，公共安全沒有妥協空間，任何疑似違反程序或影響市民安全的案件，都必須徹底調查、依法處理。他將持續監督市府查明真相，追究相關責任，絕不讓任何危害公共安全的事件不了了之。

台中市大里區「大隱德芳」新建大樓工地旁的中興路二段182巷出現道路掏空情形。圖／江和樹提供