快訊

台積電開高大漲百元！台股早盤飆近1,400點收復46K、站回10日線

AI球探能找到下一個比利嗎？演算法翻轉巴西足球夢

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

聽新聞
0:00 / 0:00

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚因豪雨崩坍，員警到場管制，通報區公所連夜搶修中。圖／警方提供
台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚因豪雨崩坍，員警到場管制，通報區公所連夜搶修中。圖／警方提供

連日豪雨台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

石岡區長徐天龍表示，昨晚的崩方疑與連日豪雨有關，昨晚接到當地里長通報後，立即聯絡廠商搶修，昨晚11時30分先恢復單線通車，今天要以實際的現場土石的狀況，才知是否能全線通車，因為仍有土石在鬆動或者是繼續崩弱的可能。

石岡區公所表示，昨晚9時，石岡區頭坪巷發生土石滑落，造成道路坍方，影響約70戶居民通行安全。事件發生後，石岡區公所立即啟動應變機制，立即各系統通報，於官方臉書發佈訊息，並與石岡分駐所協力處理，晚上11時30分完成單線搶通，維持居民基本通行需求。

今天上午持續辦理土石清除及道路復原作業，公所已加派人力及機具積極處理，預計於今天上午11時前完成現場清除，恢復道路正常通行。後續仍將持續巡查周邊環境，確保用路人及居民通行安全。

東勢警分局石岡所昨晚9時40分接獲里長通報，石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，有道路坍方土石崩落於道路阻礙通行，警員林辰浩到場處置，交通疏導並放置交通錐提醒用路人，當時雙向道路遭阻礙皆封閉，包商連夜清運作業中搶通單向通行。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚因豪雨崩坍，員警到場管制，通報區公所連夜搶修中。圖／警方提供
台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚因豪雨崩坍，員警到場管制，通報區公所連夜搶修中。圖／警方提供

豪雨 台中 台中市

延伸閱讀

台中雪山坑產業道路部分路段崩塌 加強安全管制暫時封閉

合肥居民反興建垃圾中轉站上街抗議 成功逼迫官方退讓

高市連日豪雨馬路驚現3公尺「天坑」 機車女騎士跌進坑摔傷

影／麟洛大排堤防興全段5年破堤3次 周春米：短期工程明年汛期前完工

相關新聞

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

台中自行車道 電輔車搶快引眾怒

台中知名的后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，去年湧入逾八百萬人次。但有民眾抱怨電動輔助自行車普及，車速過快亂象日益嚴重。租車業者近期啟動車速檢測與合格標章機制，自主「測速」管理。有民代指出，自備電輔車是破口，市府應加強管理。

南投移除「世界百大入侵種」 海蟾蜍3.5萬降至30隻

世界百大入侵種「海蟾蜍」五年前首度在南投草屯現蹤，二○二二年監測達最高峰，推估逾三點五萬隻。五年來經林保署南投分署跨單位合作，並結合社區民力加強移除，截至本月調查已不到卅隻，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。