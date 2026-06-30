台中自行車道 電輔車搶快引眾怒

台中知名的后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，去年湧入逾八百萬人次。但有民眾抱怨電動輔助自行車普及，車速過快亂象日益嚴重。租車業者近期啟動車速檢測與合格標章機制，自主「測速」管理。有民代指出，自備電輔車是破口，市府應加強管理。

不少民眾反映，電輔車高速穿梭宛如「賽車」，對在自行車專用道的親子族群造成極大壓力。一名三寶媽抱怨，日前帶孩子騎車，沿途多次被高速電輔車高速擦身而過，難以想像若小朋友跌倒後果會如何？另名家長指出，孩子曾遭電輔車撞倒，對方未停車還出言責怪騎慢車，引發不滿。

民怨爆增，大台中腳踏車休閒協會啟動自律機制，公告本月起針對會員出租車進行車速檢測，確認符合限速廿五公里以下的電輔車發給合格標章，供消費者選擇參考。

協會理事長游志旺表示，此舉是回應遊客的疑慮，目前廿三名租車業會員有廿二家配合完成測速。

國民黨市議員邱愛珊指出，民眾自備進入車道的電輔車是否改裝或超速仍缺乏有效管理。民進黨議員謝志忠則強調，安全應列為優先，籲市府應加強宣導管理。

觀光旅遊局長陳美秀指出，目前專用道周邊有卅幾家自行車租賃業者，市府推動定型化契約範本，要求明確揭露租賃條件與保險。