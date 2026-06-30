南投移除「世界百大入侵種」 海蟾蜍3.5萬降至30隻

世界百大入侵種「海蟾蜍」五年前首度在南投草屯現蹤，二○二二年監測達最高峰，推估逾三點五萬隻。五年來經林保署南投分署跨單位合作，並結合社區民力加強移除，截至本月調查已不到卅隻，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

林業保育署南投分署指出，海蟾蜍原產中南美洲，不同國家曾為了控制甘蔗害蟲而引進，但繁殖迅速，母蟾蜍每年可產八千到三點五萬顆卵，野外族群迅速擴張，因體型大又具毒性，威脅在地物種及環境，名列世界百大入侵外來種。

南投分署於二○二一年十一月首度獲報在草屯御史里一處菜園現蹤，後續在草屯中原及北勢兩里交界處、鳥嘴潭人工湖區陸續發現，疑有民眾拿來當寵物又棄養，且確認族群有擴張趨勢。

林保署南投分署與台中分署、農業部生物多樣性研究所、國立東華大學自然資源與環境學系、台灣兩棲類動物保育協會等單位合作，結合草屯御史社區發展協會展開調查與移除行動，控制擴張範圍。

御史社區居民也成為移除生力軍，除進行志工培訓，更透過歌仔戲展演、畫製繪本擴大宣導，吸引更多人投入移除行列，近年調查海蟾蜍族群大幅減少，截至今年六月調查已不到卅隻，且控制在草屯地區未外擴。

南投分署表示，外來種入侵根除不易，需持續監測調查，而海蟾蜍已公告為有害外來種動物，隨意捕捉、持有及繁殖，依法最高可罰五萬元。