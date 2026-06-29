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彰化成美文化園「水花大作戰」 暑假周末親子同行賞花打水戰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣成美文化園區將舉行「水花大作戰」夏日消暑活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣成美文化園區將舉行「水花大作戰」夏日消暑活動。記者簡慧珍／攝影

梅雨季節結束就是典型夏季氣候，彰化縣成美文化園在7、8兩月的每周六舉辦「水花大作戰」夏日限定活動，其間還加碼推出親子唱跳秀與夏日消防體驗營，來園者可觀賞魔術等表演，及參加Nintendo Switch 2 等好禮抽獎。

成美文化園位在永靖鄉台一線旁，交通便捷，今年暑假期間「水花大作戰」不只玩水，園區規畫上午到夏季盛放的百日紅庭園打卡，百日紅的粉紅、桃紅、紫紅等繽紛花色與古厝相輝映，格外美麗，接著打水仗，主辦單位準備古早味竹水槍、泡泡機營造歡樂氛圍，直到下午4點30分前安排陀螺競賽、魔術與折氣球表演讓參加活動者盡興。

成美文化園今指出，7月25日、8月2日加碼舉辦親子唱跳秀與夏日消防體驗營，提高歡樂指數，園區也推出699元親子同樂套票，2名大人和1名12歲以下孩童入園，享有古早味竹水槍、霜淇淋、水花大作戰參加及抽獎資格，8月29日在幸福大廳公開抽出Nintendo Switch 2及多項精美好禮。

親子 彰化縣

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