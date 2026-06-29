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第二屆「智慧台中論壇」8月登場 AI重磅級領袖解密AI發展新趨勢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第一屆「智慧台中論壇」產官學研代表合影，第二屆將於8月26日舉辦。圖／東海大學提供
第一屆「智慧台中論壇」產官學研代表合影，第二屆將於8月26日舉辦。圖／東海大學提供

台中市數位發展局攜手東海大學將於8月26日舉辦第二屆「Smart Taichung智慧台中論壇」，論壇邀請群聯電子創辦人潘健成、鴻海科技集團總經理楊秋瑾等人，從全球供應鏈重組趨勢出發，深度剖析AI、機器人及智慧城市的發展方向，為台中產業與數位治理注入強勁的轉型動能。

台中市數發局長林谷隆表示，全球實體AI的競爭焦點已從傳統自動化轉向具身智能（Embodied AI）與自主機器人，台中以「鏈結全球、產業升級、治理領先」為核心，憑藉「半導體與精密機械聚落、17所大學人才紅利、多元落地驗證場域、全台最大國際會展中心」四大優勢，將頂尖AI技術實質導入產線與城市生活。

市府期望透過攜手產學研力量與跨域資源的整合，讓台中從傳統的「製造重鎮」蛻變為全球科技供應鏈的「AI機器人之都」，藉此奠定未來十年的智慧城市新典範。

林谷隆指出，生成式AI已從技術探索邁入實務應用的時代，市府積極推動「AI Taichung三部曲」策略，全面建構完善的科技治理能力。其中，第一部曲「AI領航」著重於推動政府內部的人才培育，去年盧秀燕市長親自率領各局處一級主管參與「生成式AI首長班」，帶領逾80位高階主管率先完成培訓。

今年更擴大與人事處合作開設「AI主管班」，培育百位中階主管，並全面針對基層同仁開辦AI工具應用等多元課程，扎實奠定政府推動AI治理的基礎能力。

第二部曲「AI深化」，透過競賽審查與跨單位成果交流，不僅強化機關間的經驗分享，更有效促進內部創新落地，期望讓AI科技擴散至更多公務領域。第三部曲「AI落地」則展示市府積極將AI導入市政服務、解決市民切身問題的具體成果。

數發局指出，此次論壇除了安排多位重量級講者，剖析全球AI浪潮帶來的產業變革，現場更特別安排機器人動態展示與交流區域，希望透過這次建構的平台，與各界共同探討城市治理、產業升級與資源整合的未來方向。

台中 東海大學 台中市

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