快訊

楊珍妮停職前再發聲明！批有心人士未審先判 不排除採法律途徑

未來1周「白天晴日高溫、午後雷雨狂炸」周末恐有熱低接近台灣

恭喜！頑童瘦子深情凝視裸背愛妻 補辦海島婚禮美翻了

聽新聞
0:00 / 0:00

改善台中榮總周邊交通 福順路明年4月打通

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市福順路打通工程7月動工，今舉辦施工前說明會。圖／黃馨慧提供
台中市福順路打通工程7月動工，今舉辦施工前說明會。圖／黃馨慧提供

台中榮總周邊及東大路一帶人流與車流量相當龐大，福順路自福瑞街至東大路間有一段長約215公尺的交通斷點，導致民眾往來極為不便。案經市議員黃馨慧積極推動打通延伸工程並取得地主共識，市府今開施工前說明會，表示工程7月動工，一併施作完善的排水設施、交通標線及照明設備，預計明年4月完工。

建設局表示，福順路打通之後，將能有效串聯東大路與福瑞街，成為當地重要的替代動線。這不僅能大幅分散台中榮總周邊的就醫與通勤車流，改善長期的交通壅塞問題，更有助於提升區域整體生活品質，為西屯區民眾帶來更便利的交通路網。

工程總經費2億3985萬餘元，將新闢長215公尺、寬15公尺道路。除了新建道路本體，亦將一併施作完善的排水設施、交通標線及照明設備。此外，道路兩側還會設置人行道，落實人車分流，進一步提升通行安全。

黃馨慧說，隨著台中榮總第三醫療大樓新建工程持續推進，地方對於交通改善的呼聲日益殷切。福順路自福瑞街至東大路間有一段長約215公尺的交通斷點，導致民眾往來極為不便。她2021年開始推動相關延伸工程，歷經多次公聽會與協調，2024年取得地主土地使用共識與意願書，去年年初舉辦2次公聽會，為工程打下關鍵基礎，再經過努力爭取，終於確定打通福順路工程。

台中榮總 人行道

延伸閱讀

好市多台南二店拚2028開幕 砸2.8億增建停車層、規畫自營加油站

新北板橋民生地下道標案重啟 地方質疑可行性

捷運三鶯線國華站人行陸橋改造 陶藝元素吸睛

三鶯線通車倒數 在地鄉親搶先試乘

相關新聞

畢典臨時換場地 彰中雨賢館冷氣撐30年頻故障 教長允諾補助改善

彰化高中雨賢館是學校具代表的建物，但因使用30多年，今年5月老舊空調系統故障難以修復，使得今年畢業典禮只能到活動中心舉辦，教育部長鄭英耀今天到彰化視察校園建設，也到彰化高中了解需求，他允諾協助校方汰舊雨賢館的空調系統，以及改善活動中心冷氣空調等，以改善學生學習環境。

台中自行車嘉年華8/29登場 1700位免費即日起報名

第10屆「台中自行車嘉年華」8月29日將登場！台中市觀光旅遊局今天在石岡旅客服務中心舉辦報名起跑記者會，宣布1700位免費名額正式開放報名，並首度推出「台中自行車道完騎數位認證」，跟著「大玩台中APP」完騎指定路線除可獲得專屬數位徽章，更有機會抽台港來回機票。

一度多達3.5萬隻！如今幾近消失 南投剿滅世界百大入侵種「海蟾蜍」

世界百大入侵種「海蟾蜍」5年前首度在南投草屯現蹤，且有範圍擴張趨勢，2022年監測已逾3.5萬隻達最高峰，經林保署南投分署跨單位合作，並結合民力加強移除，截至本月調查數量已不到30隻，移除見成效，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

台中雪山坑產業道路部分路段崩塌 加強安全管制暫時封閉

台中市和平區公所今天表示，和平區雪山坑產業道路約2公里處往「巨人之手」方向路段，近日因豪雨造成土石崩落，影響車輛通行，該路段已於本月27日至28日完成兩次初步搶通，考量連日降雨造成土石含水量高、邊坡仍有鬆動疑慮，為維護民眾安全，區公所已於崩塌路段設置安全管制，目前暫不開放通行，後續將視天候及邊坡穩定情形滾動檢討，待確認安全無虞後再行開放。

后里農會稻穀乾燥設備26年 楊瓊瓔協助爭取2458萬元汰舊換新

台中市后里區農會稻穀乾燥及集塵設備已使用26年，設備老舊、維修費逐年攀升，立委楊瓊瓔今天邀相關單位實地了解老舊設備使用現況，確認推動更新216公噸循環式稻穀乾燥機及集塵設備，總經費2458萬元，其中農糧署補助1500萬元、台中市政府農業局補助700萬元、后里區農會自籌258萬元，將改善后里地區稻穀烘乾量能，提升稻米品質。

禁廚餘養豬倒數！桃市7月起補助商用廚餘機 每台最多20萬

中央宣布2027年1月1日起為防範非洲豬瘟全面停止廚餘養豬，桃園市環保局今宣布率全國之先推出「商用廚餘機補助計畫」，自7月1日起受理大型餐飲及團膳業者申請，凡購置設計處理量達100公斤以上的商用廚餘處理設備，每台最高補助購置費用50%，並以20萬元為上限，協助業者提前因應政策轉型，降低廚餘處理成本與營運壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。