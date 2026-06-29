改善台中榮總周邊交通 福順路明年4月打通

台中榮總周邊及東大路一帶人流與車流量相當龐大，福順路自福瑞街至東大路間有一段長約215公尺的交通斷點，導致民眾往來極為不便。案經市議員黃馨慧積極推動打通延伸工程並取得地主共識，市府今開施工前說明會，表示工程7月動工，一併施作完善的排水設施、交通標線及照明設備，預計明年4月完工。

建設局表示，福順路打通之後，將能有效串聯東大路與福瑞街，成為當地重要的替代動線。這不僅能大幅分散台中榮總周邊的就醫與通勤車流，改善長期的交通壅塞問題，更有助於提升區域整體生活品質，為西屯區民眾帶來更便利的交通路網。

工程總經費2億3985萬餘元，將新闢長215公尺、寬15公尺道路。除了新建道路本體，亦將一併施作完善的排水設施、交通標線及照明設備。此外，道路兩側還會設置人行道，落實人車分流，進一步提升通行安全。

黃馨慧說，隨著台中榮總第三醫療大樓新建工程持續推進，地方對於交通改善的呼聲日益殷切。福順路自福瑞街至東大路間有一段長約215公尺的交通斷點，導致民眾往來極為不便。她2021年開始推動相關延伸工程，歷經多次公聽會與協調，2024年取得地主土地使用共識與意願書，去年年初舉辦2次公聽會，為工程打下關鍵基礎，再經過努力爭取，終於確定打通福順路工程。