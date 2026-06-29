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台中州廳修復邀泥作匠師李昆山操刀 勾勒建築線條

中央社／ 台中29日電

國定古蹟台中州廳修復工程進入倒數，預計10月對外開幕，台中市文化局今天表示，73歲的泥作匠師李昆山細膩勾勒州廳建築線條，以「拖線粉刷」工法讓新舊構件自然銜接。

歷時5年、斥資新台幣4.2億元進行修復工程的台中州廳，即將風華再現，台中市文化資產處長李智富表示，台中州廳修復工程進入倒數階段，預計8月底開放文化局進駐辦公，10月6日正式對外開幕。

文資處說明，古蹟修復不只是建築結構的修繕，更是傳統工藝的傳承，背後凝聚無數匠師的心血。泥作匠師李昆山，以累積半世紀的精湛技藝，細膩勾勒州廳建築線條，守護文化資產的靈魂，希望藉此揭開幕後故事，讓市民看見古蹟修復背後的專業技藝與職人精神。

文資處表示，李昆山是國家級的優秀傳統匠師，也是文化資產保存技術「泥作（土水）」保存者，是台灣極具代表性的國寶級匠師，此次主要負責州廳主棟外牆與精細線角修復，憑藉深厚經驗，以精準的「拖線粉刷」工法，讓新舊構件自然銜接、天衣無縫，重現百年前典雅的建築語彙。

除了講究工法，李昆山更恪守古法「養灰」，堅持使用靜置熟化的石灰，確保石灰的延展性與穩定度，他強調「粉刷面一定要用養過的灰才好用」，這些看似不起眼的材料選擇，其實正是隱藏在牆面下的真功夫。

李昆山表示，古蹟修復最困難的並非表面的粉刷，而是重現建築原有的比例與細節，為完整還原日治時期建築線條，必須依照每段屋簷、每處梁柱，重新製作超過百種不同尺寸與造型的「線版模具」，每一件都需量身打造，前置準備的功夫遠比現場施作更耗心神。

回憶習藝歲月，李昆山認為，「學功夫，師父不會每樣都教，自己要努力動腦筋，既要謙虛，也要有不服輸的精神」，道出傳統工藝職人的信仰與精神。

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