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彰化社頭鄉啟用追思會館 保護往生者更有尊嚴走完最後一程

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉追思會館今揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉追思會館今揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭鄉生命禮儀園區依傍八卦山，向來被視為縣內良好的風水寶地，鄉公所今啟用追思會館，喪家不必在禮儀廳外面自設靈堂，可讓往生者更有尊嚴走完人生最後一程。

社頭鄉第六公墓也是生命禮儀園區，是許多縣市和鄉鎮市觀摩的殯葬園區，可惜沒個人式靈堂，喪家各在禮儀廳走廊等地方自設臨時靈堂，鄉長蕭浚二就任後接獲民眾反映，從善如流興建個人式小靈堂專區，鄉公所今舉行社頭鄉追思會館揭牌啟用典禮，鄉民代表會主席陳慶福、國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田出席，縣長參選人魏平政代表前鄉長魏陳春惠與會。

蕭浚二說，鄉公所2023年規畫興建社頭鄉追思會館，感謝鄉民代表會全力支持，本月完工，會館設有10間個人式靈堂，28個小靈堂位，喪家可依據經濟能力與需求租用，追思會館附設家屬休息室、哺乳室、茶水間、免費誦經區、廁所，是完整獨立的現代化治喪區域。

社頭鄉公所表示，今年元月起，設籍社頭鄉的鄉民死亡，鄉公所發給身故慰問金3千元；此外，社頭鄉第六公墓面積18公頃，1988年推動公園化，在前鄉長蕭景田、魏陳春惠、劉錦昌等人接力建設下，陸續完成墓基整地重劃土葬區、興建懷親堂、停車場、百姓公萬善祠、懷賢堂、生命禮儀廳等設施。

社頭鄉 蕭景田 八卦山

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