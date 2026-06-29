台中自行車嘉年華將登場 開放1700人免費報名

台中市觀光旅遊局今天宣布，2026台中自行車嘉年華將於8月29日登場，開放1700個免費名額報名，邀民眾騎訪東后豐自行車綠廊，沿途欣賞零蛋月台等經典景點。

台中市觀旅局今天在石岡旅客服務中心舉辦報名起跑記者會，觀旅局長陳美秀會中宣布，1700個免費名額正式開放報名，並首度推出「台中自行車道完騎數位認證」，跟著「大玩台中APP」完騎指定路線，除可獲得專屬數位徽章，更有機會抽台港來回機票，歡迎大家來台中騎單車、賞美景、抽大獎。

陳美秀說明，台中自行車嘉年華自2016年創辦以來邁入第10屆，以優美的騎乘路線、豐富的表演節目、多元的產業結合為活動品牌特色，為中台灣具代表性的單車年度盛會，深受全國車友及親子族群喜愛。

陳美秀表示，台中市擁有108條、總長度1190.66公里的自行車道網絡，串聯山城、海線、屯區及城區多元景觀資源，為全台最具代表性的自行車旅遊城市之一。

2026台中自行車嘉年華將於8月29日登場，陳美秀邀請民眾騎訪東后豐自行車綠廊，一起自東勢區獨角仙生態公園出發，沿途欣賞零蛋月台、花梁鋼橋、九號隧道等經典景點，並於終點后里馬場參與交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦的特色市集與表演活動，飽覽山城風光、鐵道文化及自然景致，體驗台中最具代表性的自行車旅遊路線。

為鼓勵旅行社組團來台中騎自行車，觀旅局表示，「探索台中之美」引客獎勵方案開放申請中，提供40團、每團新台幣1萬元的獎勵金，歡迎符合申請資格的旅行業者踴躍報名。