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台中自行車嘉年華8月29日登場 1700位免費即日起報名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局今天在石岡旅客服務中心，舉辦台中自行車嘉年華報名起跑記者會。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局今天在石岡旅客服務中心，舉辦台中自行車嘉年華報名起跑記者會。圖／台中市觀旅局提供

第10屆「台中自行車嘉年華」8月29日將登場！台中市觀光旅遊局今天在石岡旅客服務中心舉辦報名起跑記者會，宣布1700位免費名額正式開放報名，並首度推出「台中自行車道完騎數位認證」，跟著「大玩台中APP」完騎指定路線除可獲得專屬數位徽章，更有機會抽台港來回機票。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中自行車嘉年華自2016年創辦以來邁入第10屆里程碑，以優美的騎乘路線、豐富的表演節目、多元的產業結合為活動品牌特色，為中台灣具代表性的單車年度盛會，深受全國車友及親子族群喜愛。

陳美秀表示，台中市擁有共108條、總長度達1190.66公里的自行車道網絡，串聯山城、海線、屯區及城區多元景觀資源，為全台最具代表性的自行車旅遊城市之一。「2026台中自行車嘉年華」將於8月29日盛大登場，擴大開放1700個免費名額，邀請民眾騎訪東后豐自行車綠廊，一起自東勢區獨角仙生態公園出發，沿途欣賞零蛋月台、花梁鋼橋、九號隧道等經典景點，並於終點后里馬場參與交通部觀光署參山國家風景區管理處共襄盛舉辦理的特色市集與表演活動。

為推廣單車旅行及永續旅遊，今年創新推出「台中自行車道完騎數位認證」，串聯「東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、旱溪親水式自行車道、濱海自行車道（高美濕地至海洋館）、筏子溪自行車道、草湖溪自行車道」等7條特色路線，即日起至10月31日止，只要於大玩台中APP完騎指定路線，即可獲得專屬完騎徽章，並有機會抽台港來回機票及多項精美好禮。

為鼓勵旅行社組團來台中騎自行車，「探索台中之美」引客獎勵方案開放申請中，提供40團、每團1萬元的獎勵金，符合申請資格的旅行業者踴躍報名(https://forms.gle/TNutfGGReuvfKJE87)。

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