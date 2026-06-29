一度多達3.5萬隻！如今幾近消失 南投剿滅世界百大入侵種「海蟾蜍」

世界百大入侵種「海蟾蜍」5年前首度在南投草屯現蹤，且有範圍擴張趨勢，2022年監測已逾3.5萬隻達最高峰，經林保署南投分署跨單位合作，並結合民力加強移除，截至本月調查數量已不到30隻，移除見成效，地方雀躍，但仍不敢懈怠。

林業保育署南投分署指出，海蟾蜍原產中南美洲，曾為了控制甘蔗害蟲而引入不同國家，但繁殖速度快，母蟾蜍每年可產8000至3.5萬顆卵，因體型大又具毒性，對在地物種及環境造成威脅於野外族群迅速擴張，名列世界百大入侵外來種。

由於海蟾蜍先前在國內未曾發現過野外個體，疑因有民眾將牠當作寵物又棄養，導致入侵台灣，該分署於2021年11月獲報在草屯御史里一處菜園現蹤，後續在草屯中原及北勢2里交界處、鳥嘴潭人工湖區也有發現，確認範圍有擴張趨勢。

林保署南投分署表示，為把握根除時機，5年前即與該署台中分署、農業部生物多樣性研究所、國立東華大學自然資源與環境學系、台灣兩棲類動物保育協會等單位合作，結合當地御史社區發展協會展開移除與調查行動，以控制其範圍擴張。

為讓社區居民成為移除生力軍，除進行社區人才與志工培訓，更透過歌仔戲展演、畫製繪本將海蟾蜍資訊具象化，來擴大宣導推廣年齡層，吸引更多民眾投入移除行列，加大移除力度，近年成功將海蟾蜍族群控制在草屯地區，數量更大幅減少。

而從2021年底展開海蟾蜍監測作業後，經調查其數量在2023年曾有3萬5883隻，達到最高峰；但在跨單位及民力合作移除下，之後數量持續下降，截至今年6月調查數量已不到30隻，顯見移除成效，地方雀躍，但移除團隊仍不敢懈怠。

該分署表示，外來種入侵根除不易，需持續監測調查，而海蟾蜍已公告為有害外來種動物，隨意捕捉、持有及繁殖依法最高可罰5萬元，因此若在野外有發現，切勿自行捕捉，應拍照記錄發現時間及地點，盡速通報「台灣兩棲類保育志工」臉書社團或打1999聯繫地方政府協助處理。

海蟾蜍2021年首次在草屯現蹤，林保署南投分署結合當地御史社區居民展開巡查移除行動。圖／林保署南投分署提供

海蟾蜍2021年首次在草屯現蹤，林保署南投分署跨單位合作，並結合民力加強移除。圖／林保署南投分署提供