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后里農會稻穀乾燥設備26年 楊瓊瓔協助爭取2458萬元汰舊換新

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供

台中市后里農會稻穀乾燥及集塵設備已使用26年，設備老舊、維修費逐年攀升，立委楊瓊瓔今天邀相關單位實地了解老舊設備使用現況，確認推動更新216公噸循環式稻穀乾燥機及集塵設備，總經費2458萬元，其中農糧署補助1500萬元、台中市政府農業局補助700萬元、后里區農會自籌258萬元，將改善后里地區稻穀烘乾量能，提升稻米品質。

立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會，實地了解烘乾與集塵設備現況及更新需求，農業部農糧署及中區分署、台中市政府農業局、台中市議員陳本添、邱愛珊、后里區舊社里長林有盛、義德里長謝榮慶及后里區農會等單位參與。

后里區農會總幹事陳清琪表示，農會目前穀倉烘乾及集塵設備自2000年啟用至今，機齡已26年，每年需處理超過3000公噸濕穀，長期處於高負載運作，設備老化情形日益嚴重，故障率提高，也造成脫殼率及碎米率增加，每年光是維修保養費就超過100萬元，對農會營運是不小負擔。

陳清琪說，后里區農會近年積極推動契作稻作，種植規模逐步擴大，目前每期契作面積已達210公頃，每年約420公頃，濕穀處理需求持續增加，現有乾燥設備早已不敷使用。此次規劃新設216公噸循環式乾燥機及集塵設備，可大幅提升烘乾效率與處理量能，尖峰採收期間可有效分流濕穀進倉作業，減少因久候、堆置造成發熱、發霉及品質下降等問題，確保農民辛苦收成的稻穀維持最佳品質，同時降低後續加工損耗。

后里區舊社里里長林有盛、義德里里長謝榮慶表示，后里是重要稻米產區，每逢收割季節，只要碰到陰雨天或颱風前後，農民最擔心的就是濕穀無法及時烘乾，常要排隊等候，耗費時間，也增加稻穀品質受損風險。感謝楊瓊瓔立委積極向中央爭取補助，及市議員陳本添、邱愛珊及市府農業局照顧農民需求。

市議員陳本添表示，后里農會乾燥設備已服役超過20年，早已達汰換年限，農業基礎設施必須跟上產業發展需求，才能保障農民收益。他將持續支持市府投入農業建設，也會在議會全力支持農業局相關預算。市議員邱愛珊表示，農業設備更新刻不容緩，尤其近年極端氣候日益明顯，採收期間常受降雨影響，更凸顯乾燥設備的重要性，希望加速汰舊換新，穩定農產品品質。

農業部農糧署及中區分署表示，提升穀物採收後自動化作業效能，是近年推動的重要政策方向，后里區農會設備更新計畫符合政策目標，將全力協助辦理後續程序；台中市政府農業局表示，將配合中央共同推動計畫，協助農會如期完成設備更新，提升整體稻穀乾燥量能與服務品質。

為協助解決后里區農會濕穀烘乾需求，經楊瓊瓔協調，農糧署原則支持補助1500萬元、台中市政府農業局補助700萬元、后里區農會自籌258萬元，協助農會更新216公噸稻穀乾燥機及周邊設備。楊瓊瓔表示，稻穀乾燥機對農友至關重要，採收後若無法第一時間完成烘乾，不僅容易影響稻穀品質，更可能增加碎米率，直接衝擊農民收益。這次更新的不只是設備，更是提升后里地區稻米產業競爭力的重要投資。

立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供

立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔今天辦理「后里區農會所提115-116年度提升穀物採收後自動化作業效能計畫－新設稻穀乾燥機及周邊設備」現勘協調會。圖／楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 后里 農會

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