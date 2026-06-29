台中這3條自行車道去年800萬人次遊客造訪 業者自主管理測車速

台中知名后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，去年有超過800萬人次遊客造訪，有遊客說曾遇到車道上電動輔助自行車車速快很危險；大台中腳踏車休閒協會本月開始為出租業會員檢測電輔車速，符合車速25公里以下規定者發給合格標章，貼在出租車上，供遊客辨識，保障安全，台中市觀旅局表示，樂見業者自主管理方式。

大台中腳踏車休閒協會理事長游志旺表示，曾有到自行車道騎車遊客反應電輔車車速太快，他與該協會員討論後，本月開始由該協會為會員出租車檢測電輔車車速，檢測合格車輛發標章，業者可貼在出租電輔車上，由協會確認該車車速在25公里以下；該協會有23名會員，目前有22家業者配合，出租車都已通過檢測；游志旺提醒遊客，在部分自行車道下坡路段騎車要減速，確保自己和別人安全。

后豐鐵馬道、東豐自行車道和潭雅神綠園道是全台熱門且具代表性的自行車專用道路線，去年吸引超過800萬人次遊客造訪，為確保消費者權益，台中市府觀光旅遊局製作「自行車/電動輔助自行車出租契約書」定型化契約範本，讓業者與消費者在租賃自行車時能有所依據，今年一月舉辦「台中市自行車租賃業定型化契約暨行銷推廣說明會」，呼籲業者落實消費保障措施。

觀旅局長陳美秀表示，后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道是親子出遊與休閒騎乘的首選，除了每年投入經費建構友善騎乘環境並強化騎乘安全，也要杜絕消費爭議發生；目前有30多家自行車租賃業者提供租借服務，市府特別召開說明會請業者落實消費者保護法及「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」等規定，確保消費者權益，並協助業者了解租賃過程中應明確揭露的事項，包含租賃條件、保險資訊、消費者權利義務以及事故處理程序等。

大台中腳踏車休閒協會本月起，為出租業者的電輔車檢測車速後，符合車速25公里以下規定，則提供合格標章，貼在自行車上。圖／大台中腳踏車休閒協會

大台中腳踏車休閒協會本月起，為出租業者的電輔車檢測車速後，符合車速25公里以下規定，則提供合格標章，貼在自行車上。圖／大台中腳踏車休閒協會