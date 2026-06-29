編劇王博睿從媽祖到五顯大帝 讓民俗文化被更多人看見

台中漾澄製作團長編劇王博睿曾幫彰化縣大村鄉歷史建築埤腳五通宮的五顯大帝寫了一齣五顯大帝渡台360周年紀念大戲，事實上王博睿也陸續寫了彰化南瑤宮媽祖、台中清水義賊廖添丁的故事搬上歌仔戲舞台，希望透過戲劇說出在地故事，也讓宮廟成為發揚地方文化場域。

王博睿說，他希望藉由戲劇創作挖掘出更多在地文化歷史故事，因自己是霧峰人，所以想先寫霧峰林家的故事，後來在做田野調查時，發現霧峰林家早期和彰化南瑤宮媽祖廟淵源很深，清代林家人在南瑤宮成立「老五媽會」，還曾任老五媽會總理，因此他寫了「林默娘掛帥貳部曲笨港進香」一劇，還獲文化部「2023A+文化資產獎傑出特別獎」，並在南瑤宮上演。

而五通宮的主委游博程也因曾到南瑤宮看「林默娘掛帥」一劇，事後即跟王博睿接洽，希望寫一齣五顯大帝故事。讓人稱奇的是，王博睿2020年正在做南瑤宮媽祖田野調查時，有一次行經五通宮，他進廟中躲雨，參拜五顯大帝時順口說如果以後有機會，也希望能幫五顯大帝寫故事，沒想到後來主委即找上他，讓他覺得冥冥中也許都有因緣。

很多人不知五顯大帝是怎樣的神明，原來祂就是民間故事中「華光救母」裡的華光，王博睿取民間傳說改編成歌仔戲新版的五顯大帝故事， 2024年在游博程與霧峰林家董事長林俊明促成下在台中霧峰林家戲台演出。

王博睿在田調時竟也發現大村鄉在地日治時期的著名詩人賴紹堯曾和霧峰林家林朝崧等人創立著名的櫟社詩社，賴紹堯還娶林家小姐，與林家有姻親關係。

因為寫戲，王博睿把一片片的文化歷史片斷串起來，也做了文史紀錄，不論是在南瑤宮演出的媽祖、或在霧峰林家演的五顯大帝都實驗式的採實地情境式演出，演員從古蹟建築的不同角落出場和走位，也帶著觀眾透過戲劇欣賞到古蹟的各個風貌。更邀請到台中市青年布袋戲主演張皓偉、2024巴黎奧運文化選手風中燈牽亡歌團歌藝師林宗範共同演出，讓民俗曲戲巧妙融合。

長久以來傳統戲曲愈來愈走向「小眾藝術」，王博睿認為，傳統藝術圈不能都直只在自己圈內「自嗨」，未來劇團也希望結合五通宮年輕的視覺設計、行銷志工等，策劃講座等活動，不只拓展廟會圈觀眾，也希望結合更多領域的年輕專業人員共同創作行銷，將傳統藝術被更多人看見。