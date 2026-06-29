認養腰斬！台中「推銷」路燈 盼增誘因

台中市府推動「百萬級路燈認養計畫」，每盞路燈每年認養金額一千元，但四年來認養數竟從六○八盞腰斬逾半，去年僅剩三一五盞，認養率不到百分之一。議員指出，中市路燈近年汰換成ＬＥＤ燈，電費大幅下降，但認養費與制度未與時俱進，要求加強誘因。建設局說明，今年推千盞路燈認養計畫，加強鼓勵宣導。

台中市路燈共廿六點八萬盞，其中一點五萬盞為特殊景觀、橋梁燈具，其餘一般路燈約廿五點三萬盞。市府二○一六年起將水銀路燈陸續換成舊式ＬＥＤ路燈，二○二五年起再換為新式ＬＥＤ燈，今年底汰換完成，提升三倍亮度，預估全年電費可省一點三億元。

市議員王立任表示，二○一九年台中市總路燈十九萬盞，至今增至廿六萬盞，但認養數卻逐年下降，二○二二年認養六○八盞，二○二五年僅剩三一五盞。議員謝志忠說，台中認養路燈每年一千元，陸續汰換成ＬＥＤ燈具後，電費大幅下降，建議調降認養費用，增加民眾認養意願。

建設局指出，今年至五月底認養路燈數達六三三盞。二○二六年千盞路燈認養計畫推展中，將持續透過特殊貢獻表揚、提升企業社會責任（ＥＳＧ）等，鼓勵各界共襄盛舉。

不過，路燈認養率仍未達百分之一。朝陽科大行銷與流通管理系助理教授陳信帆指出，對於認養人，如果沒有附加價值，就算認養費便宜，也不一定想認養。認養雖可以掛牌，但民眾不一定想把名牌放在路燈上面，對於企業雖有廣告效果，但路燈太小，廣告效益也不大，建議可改用旗幟或大型燈箱，吸引企業願意認養。

陳信帆表示，想要提高認養率，就要增加認養路燈的加值效果，建議市府可與宮廟合作，認養路燈同時，也在宮廟同時點燈加持，或是送護身符等小物避免車關，否則只有一張證書或公開表揚，難具吸引力。