星期評論／婉拒國慶焰火 彰縣府不辦的勇氣

彰化縣政府繼推掉二○二○年台灣燈會後，今年再度婉拒承辦國慶焰火。這兩大型活動向來各縣市都擠破頭爭取，彰化卻接連推辭，引發正反評價。大型活動確能提升能見度，帶來觀光與短期經濟效益，但城市的長期價值，終究不在一時煙火絢爛，而是治理成果與施政品質。

彰化縣長王惠美擔任鹿港鎮長時，曾成功舉辦台灣燈會及建國百年國慶焰火，帶來人潮並提升地方曝光，她深知大型活動的效益，但上任縣長後卻先後推辭承辦，態度轉變引發討論，甚至成為選舉話題。

縣府說明，婉拒承辦台灣燈會，主因疫情衝擊與中央補助不足，地方負擔過重；今年推辭國慶焰火則因缺乏適當場地，難以疏解大量人潮，最終由新竹縣接手。

地方爭取舉辦國慶焰火或台灣燈會，著眼於增加曝光、帶動觀光與商機，多被視為選前政績；但大型活動常伴隨高度風險，一旦規畫不周或不可控變數多，反而引發反效果。去年南投國慶焰火因場地與天候因素，煙霧無法擴散影響，觀賞效果不如預期；歷屆台灣燈會活動常因交通壅塞、接駁不足引發民怨，燈會結束後，花燈去化及環境維護問題同樣招來批評。

此外，大型活動雖然能為地方增添光彩，但地方除仰賴中央補助，仍須負擔不少經費、人力、交通管制、清潔維護及活動後續整理成本。若中央補助不足，最後大部分支出仍由地方埋單，就會評估是否符合成本效益。

因此，中央推動大型活動，縣市輪流舉辦固然有助區域平衡，但不代表各地皆具承辦條件與意願。當財政、交通或場地條件尚未成熟，地方「勇於說不」未必消極，反而是負責任的決定。前提是須清楚說明，才能取得民眾諒解。

承辦大型活動只要有能力辦好，自可以創造效益，然而卸下節慶光環後，民眾更期待長遠的施政效果。交通網絡、產業發展等建設，遠比一場幾十分鐘的焰火更關係城市競爭力，而省下的資源能否轉化為有感建設，更能贏得民心。