彰化議員憂和美紅綠燈基座僅4螺栓 縣府要廠商補強

民進黨彰化議員賴清美今天表示，和美鎮美寮路一段與線東路四段路口有座紅綠燈號誌，基座僅以螺栓固定，遠看如漂浮空中，有安全疑慮；縣府工務處表示，要求廠商補強。

賴清美告訴中央社記者，今天與彰化縣議員參選人曾煥燁行經美寮路一段與線東路四段口，發現一座紅綠燈號誌像懸空，讓他們感到相當驚訝，靠近一看，號誌基座僅以4根螺栓支撐，令人捏把冷汗，擔心危及公共安全。

曾煥燁說，混凝土基座尚未施作，號誌桿上方還有延伸臂，頭重腳輕情況下，如遇強風或地震，恐有安全之虞，建議完成施作前應加強穩固及警告設施。

彰化縣工務處表示，此處為配合道路拓寬工程所設置臨時號誌，待路口工程完工後，將改設為永久號誌，已要求施工單位先進行補強，確保安全性。