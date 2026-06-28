彰化美寮路口驚見紅綠燈「懸空」 民眾目擊直呼好驚險

彰化和美鎮美寮路與線東路口近日出現一處「懸空」紅綠燈號誌，引發路過民眾關注。彰化縣議員參選人曾煥燁今天經過現場時發現，號誌桿體未見完整混凝土基座，構件外露且部分出現鏽蝕，電線以簡易方式固定，上方延伸臂搭載燈箱，整體呈現「頭重腳輕」，乍看如同懸浮空中，讓人捏把冷汗。

曾煥燁指出，該設施在尚未完成基礎工程前即先行設置，若遇強風或地震，僅以螺栓固定的結構恐難承受外力，存在安全疑慮。他呼籲施工單位應加強臨時號誌的穩固措施，並於周邊設置警示，避免用路人或施工人員發生意外。

對此，彰化縣府工務單位表示，該處為配合和美鎮美寮路拓寬工程所設置之臨時號誌，目前屬過渡階段，待線東路口工程完工後將改設永久號誌。針對基礎安全疑慮，已要求施工廠商先行補強與檢視結構穩定性，以確保通行安全。