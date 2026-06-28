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玩水啦！南投埔里親水公園開放戲水 每周休園2天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里桃米親水公園是戲水勝地，去年因豪雨受災，上游取水設施、管線損壞，埔里親水節被迫停辦，睽違一年，今年重新辦理，今開幕，吸引不少親子遊客。公所表示，開放時間為上午9時至下午4時，周三、四休園，活動至8月30日。

埔里鎮公所指出，桃米親水公園為921地震災後興建，水源取自當地山泉水，水質潔淨，受地方歡迎，成為戲水勝地；為提供民眾良好戲水環境，2020年翻修整頓，改善池中鋪面及步道，2022年首辦「埔里親水節」，成當地夏季指標性活動。

但去年受凱米颱風外圍環流影響，豪雨沖毀親水公園上方水源區，由於取水設施、管線損壞，導致水質欠佳且及供水不穩定，因此封園復建，經搶修復建雖於同年度7月下旬完工重啟，但「埔里親水節」活動被迫停辦，直至今年才又重新辦理。

睽違一年時間，埔里親水節在今天再次開幕登場，吸引不少親子遊客前往戲水，埔里鎮長廖志城說，今年除延續戲水活動，更結合桃米在地特色，規畫生態探索、森林音樂、手作DIY等體驗，帶領民眾從戲水池走向溪流與濕地，同時環境教育。

而「埔里親水節」於今天起至8月30日，親水公園開放時間為上午9時至下午4時，每逢周三、四為休園清潔日，不開放戲水及相關設施；而每周日上午10時至12時有手作課程、下午2時至4時有音樂表演，每周一（至8月17日）為生態導覽體驗，活動詳情可搜尋「山系‧桃米親水公園」臉書粉絲頁。

埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供

埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供

埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
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埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供

埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供
埔里桃米親水公園是戲水勝地今開園，同步辦理埔里親水節活動，吸引不少爸媽帶孩子去玩水。圖／埔里鎮公所提供

埔里 凱米颱風

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