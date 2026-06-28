台中新社除花海外的另一選擇 陳學聖：心靈旅遊音樂饗宴

台中市工商發展投資策進會與新社區公所今舉辦「山林召喚！新社菇寮下的『泰雅×客家×疏開』三重奏」深度體驗活動，打造一場兼具食農教育與歷史情懷的心靈旅遊音樂饗宴。工策會總幹事陳學聖說，活動結合「香菇產業歷史」、「客家文化」、「泰雅元素」與「清水疏開歷史」未來可成為新社花海之外的「深度文化旅遊」新選擇，為地方經濟與觀光注入新活水。

陳學聖說，新社在漢人移墾前為平埔原住民聚居地，漢人稱之為「新番社」。清道光年間因粵人遷入，形成客家聚落。1956年因清泉崗機場擴建，徵收大肚山台地，清水區部分村落居民集體「疏開」遷村至新社重新建立7個新村，「清水疏開」歷史促成了閩南與客家族群的深度融合。如今，並成為產量占全國60%以上的香菇產業重鎮。

活動在新社知名景點「百菇莊」舉辦，採半日深度體驗模式，特別聘請專業大埔腔客語主持人，全程穿插使用華、客雙語，落實推廣「講客當拚」的母語傳承精神。開場由和平區博屋瑪國小以泰雅族傳統木琴與口簧琴演奏出「自然的召喚」，象徵山林與族群的對話。緊接著由泰雅原舞工坊、東興歌謠班及協成排舞班輪番帶來精彩的舞蹈音樂表演，展現多元族群的共榮之美。

活動更帶領大家走進傳統竹編香菇寮，活化傳統空間，體驗親手採摘生鮮香菇的樂趣，並前往雞舍撿拾新鮮土雞蛋。「原客共食手作」則將現採香菇、土雞蛋，融合泰雅族特色香料「馬告（山胡椒）」，紛親手製作出具備原民獨特風味的「香菇茶碗蒸」，讓參與者透過舌尖深度體驗食農教育。

新社區長林淑惠說，新社區是客家重點發展區之一，大埔腔客語更是台中市山城獨有，透過這場精心擘劃的族群融合活動，用華客雙語帶大家見證新社發展史，以及瞭解香菇產業及觀光旅遊亮點。還有近70名來自全國各縣市遊客報名，一同感受新社之美，體驗新社客庄小旅行。

台中市工商發展投資策進會與新社區公所今舉辦「山林召喚！新社菇寮下的『泰雅×客家×疏開』三重奏」深度體驗活動。圖／台中市政府提供

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖（左二）說，「山林召喚！新社菇寮下的『泰雅×客家×疏開』三重奏」深度體驗活動，未來可成為新社花海之外的「深度文化旅遊」新選擇。圖／台中市政府提供