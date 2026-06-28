線上借親子館教玩具需上傳戶籍資料…家長憂外洩疑慮 中市府回應了

一名民眾指出，原本到台中市親子館借教具，只要家長登記與押金1000元，現在卻改成要戶口名簿、戶籍謄本或是護照等個資，認為借用就要一堆個資，違反比例原則。台中市社會局表示，教玩具借用期間若遺失、損壞或逾期未歸還，親子館須聯絡兒童監護人，戶籍資料僅用作確認兒童與監護人關係，並依個人資料保護規定妥善保管，彰化、南投親子館也有相關規定。

台中一名民眾近期在線上申請借用親子館教玩具，但需上傳戶籍資料，他認為只是借教具卻要索取敏感個資，違反比例原則。有網友說，「台中以後租借Youbike，是不是必須提供財產所得清單1000萬」，也有網友說「索要敏感個資目的為何？」

社會局指出，考量借用對象6歲以下幼童，大多尚未申請身分證，因此開放家長以戶口名簿替代，相較過往除提供戶籍資料，並繳交1500元押金，目前改線上申請，僅需上傳戶籍資料，即可不必另繳押金，較以往更簡便。

社會局表示，教玩具為政府公有財產，借用期間若遺失、損壞或逾期未歸還，親子館須聯絡兒童監護人，所以初次申請需上傳戶口名簿，彰化、南投等親子館也有相關規定，各縣市圖書館借閱證亦同。戶籍資料僅用作確認兒童與監護人關係，並依個人資料保護規定妥善保管。