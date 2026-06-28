何欣純新車大展化身「一日展售員」 若當選將改善會展中心交通

民進黨台中市長參選人何欣純上午到台中國際會展中心參觀台中新車大展。她特別穿上展售制服，化身「一日展售員」並表示，新車大展不僅汽車展示，也是台中經濟的重要縮影，據悉現場有車商成交打破往年紀錄，會展中心可以成為百工百業展售、交流與行銷的城市伸展台。

何欣純說，根據策展單位介紹，展覽首日即吸引約5萬人次進場，這幾天雖有雨，但今日天氣逐漸放晴，人潮可望再創高峰。她也觀察到，現場參觀民眾有相當高比例是年輕人與年輕家庭，代表台中的消費力、產業活力與城市未來，都正在會展場域中展現出來。

她說，台中具有工具機、木工機、精密機械、汽車零組件、航太、無人機、生活消費等多元產業基礎，會展中心不只是辦展覽的空間，更應該是協助產業被看見、讓產品走向市場的重要平台。從新車大展可以看到，會展經濟帶動的不只是參展廠商，也包含交通、餐飲、住宿、物流、廣告、設計與周邊商圈，是「百工百業一起動起來」的城市經濟。

何欣純說，台中要擘劃全球會展版圖，第一步就是把交通做好。近期大型展覽多仰賴遊覽車接駁，策展單位也安排從捷運站接駁民眾進場，顯示展期間交通需求非常明確。未來若當選市長，將強化會展期間接駁系統、停車空間與多元路線規畫，改善貨車動線與展館周邊交通，讓參展廠商、國際買主與參觀民眾都能更安全、更便利抵達展館。

民進黨台中市長參選人何欣純（左四）上午到台中國際會展中心參觀台中新車大展，還特別穿上展售制服，化身「一日展售員」。圖／何欣純提供