台中市單身聯誼19對有緣人來電 創9成5高配對率

台中市政府民政局昨天和大甲區戶政事務所舉辦「幸福甲上上」單身聯誼活動，帶40位單身男女走進充滿愛琴海異國風情的特色餐廳，透過趣味益智遊戲、幸福乳霜手作及多元互動交流；台中市民政局長吳世瑋表示，活動成功促成19對民眾互表心意，配對率高達95%。

吳世瑋表示，市府持續打造友善宜居、幸福成家的城市，除重視青年發展，也透過多元單身聯誼活動，為忙碌於工作與生活的單身民眾創造拓展人際、認識新朋友的機會。今年上半年第一階段13場次單身聯誼活動已順利落幕，成功促成236對有緣人配對，平均配對率突破九成，成果亮眼。

大甲戶所主任唐萬國說明，此次活動以「幸福甲上上」為主題，結合「大甲」地名與象徵好運、美好姻緣的「上上籤」意涵，選在充滿愛琴海異國風情的在地特色餐廳舉行，邀參加者以藍白色系Dress Code盛裝出席，不少人精心打扮，展現個人魅力與青春活力，為活動增添浪漫亮點。活動規劃「戀愛三部章」趣味任務及團隊合作體驗，引導參加者從初識、互動到建立默契，逐步拉近彼此距離；另安排幸福乳霜DIY及午茶交流。