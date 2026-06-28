排球國手到機構陪練球 永信社福高齡友誼交流新舞台

11月將登場的全國老人福利機構運動會，台中永信社會福利基金會最近邀請前排球國手到8家機構進行運動技巧及排球技術指導，長者們認真學習，全力準備迎接這場高齡友誼交流賽。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，這場運動會除了成為長者爭取榮耀、創造第二人生的舞台之外，更能建立經驗傳承的共利機制。機構會讓曾經參賽的長者晉級為教練，將競賽技巧與參賽經驗傳承給機構內的新選手。為了支持參賽機構訓練成效，基金會邀請前排球國手楊孟樺老師及國立台灣師範大學特殊教育學博士候選人葉翰霖委員到信義老人養護中心、台中仁愛之家、茉莉園老人長期照顧中心、基督仁愛之家、悠然山莊安養中心、麻豆老人養護中心、孝愛仁愛之家及松柏園老人養護中心等8家機構進行運動技巧及排球技術指導。

今年更推動跨機構及社區的交流，基督仁愛之家攜手光明仁愛之家進行友誼交流賽、松柏園老人養護中心邀請大甲區樂齡大學長者一起參與練習；透過互動提升競賽的實力，拓展長者的人際網絡，促進社會參與及世代共融。

葉翰霖表示，許多長者剛開始接觸排球時，常擔心自己年紀大、動作慢，無法跟上節奏。但透過循序漸進的練習與隊友彼此的鼓勵，看到許多長者從不敢碰球到主動參與訓練，進而在比賽時展現絕佳默契。

國手楊孟樺說，機構長者普遍面臨上肢肌力退化及反應速度下降等的挑戰，在排球訓練過程中，常出現發球力道不足無法過網、球雖過網卻方向控制不佳而出界；接球也容易因反應較慢或預備動作不足而產生漏接。所以將複雜動作分解成簡單的步驟反覆練習，從基本姿勢、擊球時機到身體協調性逐步建立能力，希望讓每位長者都能享受打排球的樂趣，並在練習過程中提升身體機能與自信心。

11月將登場的全國老人福利機構運動會，永信社會福利基金會邀請前排球國手到機構進行運動技巧及排球技術指導。圖／永信社會福利基金會提供