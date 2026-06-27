200萬家傳金飾藏「神明桌」當廢家具丟！台中清潔隊神速找回

台中謝姓一戶人家日前大掃除，長輩一時疏忽，將一張神明桌抽屜夾層裡藏著價值近200萬的家傳金飾，竟當廢家具，通知清潔隊清運載走。還好其他家人及時發現，東勢區清潔隊獲報後總動員，半小時內在廢棄家具堆中尋回丟失的27件金飾。

台中市環保局指出，東勢區清潔隊接獲通報後，立即查閱大型廢棄物預約清運紀錄，並前往廢棄家具暫置區逐一搜尋，經半小時仔細清查後，成功在神明桌抽屜深處找到用好幾個首飾盒、紙袋裝盛的金飾，並送往派出所，通知失主一起清點，找回黃金項鍊、手鍊、戒指及金塊等共27件貴重物品，初估市值近200萬元。

環保局表示，之前協助民眾清運廢棄家具時，曾協助尋回現金、金飾及其他貴重物，提醒民眾在清運大型家具或整理居家環境時，務必再次檢查抽屜、櫃體及夾層空間，確認貴重物品已妥善取出，避免將承載重要回憶或具有高額價值的物品誤當廢棄物清運。

謝姓失主表示，該批金飾是家中長輩代代保存的重要嫁妝，不僅具有財產價值，更承載家族情感與歷史記憶，此次能順利尋回，對家人而言意義重大，十分感謝東勢區清潔隊積極協助與熱心服務，讓珍貴財物得以失而復得。

台中市東勢區清潔隊成功協助謝家找回價值近200萬元、27件家傳金飾。圖／台中市環保局提供