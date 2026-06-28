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中市校園推廚餘現地堆肥 基層：量能有限

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
教師向學生說明廚餘堆肥作法。圖／聯合報系資料照片
教師向學生說明廚餘堆肥作法。圖／聯合報系資料照片

台中市不少學校推動廚餘現地堆肥，種出新鮮蔬果供營養午餐使用。一線教師認為，廚餘校園堆肥是很好的食農教育，但需要一定校地與人力，且量能有限，若明年起要做為去化廚餘的管道之一，恐怕沒辦法分攤多少廚餘量。

台中市潭子區東寶國小每年透過e甸園系列課程推廣食農教育，今年的主題是「校園堆肥小小魔法師」，地點位於校園廚餘製肥區，先由教師說明廚餘的基本分類，再指導學生將合適的廚餘與落葉、乾草等材料混合，翻動堆肥，協助校園果樹成長。

東寶國小午餐秘書王麗玥表示，用於堆肥的主要是生廚餘，包含菜葉、果皮等等，用於對校內的果樹培養土施肥；一般而言，堆肥需要一定時間，為了加快產出，學校向教育局申請經費加購廚餘菌種，也有購買小型廚餘機，處理蛋殼等廚餘後，製作果樹所需的磷肥。

王麗玥指出，校園廚餘的大宗還是熟廚餘，但熟廚餘味道比較強烈不容易利用，還是得由廠商處理；校園堆肥若要擴大，也有諸多問題尚待克服，比如堆肥區域面積不小，未必適合所有學校，此外人力也是問題，她自己就是利用課餘時間協助處理。

不少議員建議市府補助學校購買大型廚餘機，增加校園廚餘堆肥的效率。一線教師指出，大型廚餘機體積大、製作過程有異味，且容易故障需要額外投入維修經費，種種缺點令學校卻步；校園廚餘還是得依靠業者清運為主，現地堆肥是很好的食農教育，但難以作為主要去化方式。

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