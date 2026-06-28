免費午餐 中市清運費另編「營養」不打折

台中市推動學校營養午餐免費，今年追加近十二億元預算，預估有廿四萬學生受惠。由於今年學校廚餘仍可養豬，市府未編列廚餘處理費用，議員擔心明年全面禁止廚餘養豬後，業者為轉嫁清運成本，影響午餐品質；市府表示，明年會編列廚餘清運經費。

台中市教育局今年提出追加預算，免費營養午餐政策追加十一點九億元，其中公立國中小每餐補助基準六十元，加上三章一Q食材補助，每餐餐費約七十到七十五元，公私立高中職與私立國中小弱勢學生每餐補助六十五元。教育局表示，各校午餐至少三菜一湯、每周一次水果，餐費也高於現行平均值。

台中市議會教育文化委員會今年五月審議這筆追加預算時，發現市府提出的預算中，並未包含廚餘清運或處理費用。議員張家銨指出，目前學校午餐的廚餘多半由養豬戶回收處理，明年起，廚餘養豬全面退場，廚餘處理費用勢必大幅增加，教育局若不另編預算，業者為了打平成本，恐犧牲午餐品質。

張家銨表示，教育局現行掌握的廚餘量是瀝乾汁水後的數據，實際廚餘量只會更多，教育局應該先掌握各校實際廚餘量，再編列獨立預算，切勿將清運費用全部推給團膳業者。教育文化委員會也做成決議，廚餘清運與處理的費用不可被包含在這筆追加預算中。

議員吳佩芸表示，台中市目前設有環境保護基金，根據空氣汙染防制法、廢棄物清理法和環境教育法等規定，可以用於一般廢棄物清理和環境相關用途，因此市府未來可以討論評估是否用這筆基金支應學校營養午餐的廚餘處理，不過無論如何都要獨立編列預算。

吳佩芸也指出，今年八月底是免費營養午餐政策上路的第一學期，也是廚餘養豬全面退場前的最後過渡期，市府應該把握這段時間，盤點各校和團膳業者未來的廚餘暫置需求、清運頻率與清運量能，以及偏遠地區學校或小型團膳業者是否需要協助。

台中市長盧秀燕表示，會請教育局通知各校，營養午餐預算並不包含廚餘清運費用，孩子可以享受到完整的七十元餐費，請家長不用擔心。教育局長蔣偉民補充，一直都有和相關局處與團膳業者討論營養午餐的廚餘清運方式，明年度會正式編列該筆經費。