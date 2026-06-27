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為兩岸弭戰火虔禱 彰化二林萬合廣懿宮興建兩幢大樓今上梁

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行儒教大樓第二期工程上梁典禮。圖／廣懿宮提供
台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行儒教大樓第二期工程上梁典禮。圖／廣懿宮提供

台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮將斥資10億元，興建儒教大樓與萬壽佛邸祈求兩岸和平無戰禍，今舉行兩幢建物第二期工程上梁典禮，預計明年底拿到使用執照，成為儒、釋、道、耶、回五教融貫的人才培育基地，及推動兩岸「弭戰火、度劫厄」的方舟。

台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮邀請前立法院長王金平、國民黨副主席季麟連、交通部長陳世凱、前縣長卓伯源、國民黨秘書長謝坤宏等人參贊，共同主持儒教大樓與萬壽佛邸的上梁聖典，過程莊嚴隆重。

收圓老前人吳麗花說，至聖先師生前致力提倡三綱五常，為紀念先師而興建儒教大樓，期許後人跟著他的腳步前進，發揮濟世精神，並請萬教教主濟公活佛和三界神仙護佑兩岸和平、台灣平安順遂，子孫世世代代向前行。

王金平等人在上梁前在大梁上面簽名，隨後致詞表示，他第六趟來二林萬合廣懿宮，在他擔任立法院長時，協調內政部、教育部輔導儒家成為儒教，今「收圓」代表人與社會大眾都要修行，「圓」是中華傳統文化思想中的善美狀態，人修習佛道的同時也必須走中道，效法儒家達到推己及人、天下為公的境界。

收圓二林萬合廣懿宮「濟公律師」張庭禎說，公元2000年當彌勒蓮邦十方聖境的第一階段「收圓三界大廟」肇建籌設時，仙佛即慈示未來台灣可能會面臨兵兇戰危的鉅大風險，所以當時禱祈上蒼能「鑑納善願」，肇建功德迴向大眾以利賜福「台灣好，兩岸和」，果然兩岸2016年底到現在風雲詭譎、驚濤駭浪，眾佛子承續前輩的慈心悲願，虔禱興建功德得以再度迴向三界，期能「弭戰火、渡劫厄」，順利迎來兩岸真正和諧和平與劃時代新幸福。

兩幢建物上梁大典活動從上午到下午，特別的是分兩次舉行的上梁典禮都剛好雨小甚至雨停。活動同時有兒童繪畫比賽和大、小朋友闖關遊戲，及書法臨摹、魔術飛鴿秀、特技、薩克斯風等多項表演的「公益園遊會」，相當熱鬧。

台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行儒教大樓第二期工程上梁典禮，左起交通部長陳世凱、立法院前院長王金平、國民黨副主席季麟連、彰化縣前縣長卓伯源等人出席。圖／廣懿宮提供
台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行儒教大樓第二期工程上梁典禮，左起交通部長陳世凱、立法院前院長王金平、國民黨副主席季麟連、彰化縣前縣長卓伯源等人出席。圖／廣懿宮提供

台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行萬壽佛邸第二期工程上梁典禮。記者簡慧珍／攝影
台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行萬壽佛邸第二期工程上梁典禮。記者簡慧珍／攝影

台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行萬壽佛邸第二期工程上梁典禮，收圓懿聖團舞獅舞龍祝賀。記者簡慧珍／攝影
台灣彰化收圓二林萬合廣懿宮今舉行萬壽佛邸第二期工程上梁典禮，收圓懿聖團舞獅舞龍祝賀。記者簡慧珍／攝影

彰化 兩岸 陳世凱

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