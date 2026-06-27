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走過103年與地方共同成長 彰化芬園鄉農會億元新大樓啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芬園郷農會今啟用新大樓。圖／民眾提供
彰化縣芬園郷農會今啟用新大樓。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉農會創建103年，建物老舊，4年前斥資1億3千多萬元興建新辦公大樓，今舉行啟用典禮，縣內鄉鎮市農會「三巨頭」紛紛到場祝賀，芬園鄉農會招待吃鳳梨、喝咖啡，還有竹塘鄉農會贊助「竹塘飄䅨米」製作的肉燥飯，即使下雨仍人潮滿滿。

彰化縣芬園鄉農會理事長郭子豪、常務監事葉豐樑和總幹事黃翊愷，以「新芬園．新亮點，希望就在新起點」為主軸，邀請縣內各界人士、地方仕紳和農民共同見證芬園鄉農會走過103年的重要歷史時刻，與農業部長陳駿季、前部長陳吉仲和縣長王惠美等共同主持新辦公大樓剪綵典禮，象徵芬園鄉農會將持續攜手農民，共創芬園農業新契機。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園鄉農會與地方共同成長，新大樓啟用代表硬體設備全面升級、農會服務品質再提升，將秉持服務農民、照顧農村的宗旨持續提供更優質、更便利的金融、推廣與農業輔導服務，同時深耕食農教育的體驗，推動農業創新、青年返鄉和農產品行銷，為提升農民收益，打造永續農業發展環境而努力。

芬園鄉依傍八卦山，農產品之中以荔枝、鳳梨、龍眼、香蕉最具特色，今鄉農會招待吃鳳梨、喝咖啡，舉辦抽獎活動送電視機等家電、農特產品好禮，竹塘鄉農會為表達對「兄弟農會」的祝賀與支持，免費請吃「竹塘飄䅨米」製作的肉燥飯，竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，以實際行動祝賀芬園鄉農會新辦公大樓落成啟用，並推廣竹塘優質稻米，促進農會間的交流合作與農特產品行銷。

芬園鄉農會新辦公大樓總經費13400萬，農業部補助8千多萬元，建造建築總面積2220平方公尺的5層樓，一樓經營信用部，二、三樓為會務、推廣、會計、保險等部門辦八室，四樓為家政及綠照班教室，五樓為農民集會禮堂。

農業部長陳駿季、彰化縣長王惠美等人今與芬園郷農會「三巨頭」共同主持芬園鄉農會新大樓啟用剪綵。圖／民眾提供
農業部長陳駿季、彰化縣長王惠美等人今與芬園郷農會「三巨頭」共同主持芬園鄉農會新大樓啟用剪綵。圖／民眾提供

彰化縣竹塘鄉農會贊助「竹塘飄䅨米」製作的肉燥飯，送給參加芬園鄉農會新大樓啟用典禮的民眾享用。圖／竹塘鄉農會提供
彰化縣竹塘鄉農會贊助「竹塘飄䅨米」製作的肉燥飯，送給參加芬園鄉農會新大樓啟用典禮的民眾享用。圖／竹塘鄉農會提供

農會 陳駿季 彰化縣

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