快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市持續強化未登記工廠管理 依法執行3家工廠停止供水供電

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市政府現場執行情形。圖／中市府提供
台中市政府現場執行情形。圖／中市府提供

維護市民生活品質、環境安全及合法產業永續發展，是台中市政府持續推動的重要工作。台中市政府經發局表示，近日再完成3家未登記工廠斷水電作業，展現市府維護環境品質及保障市民權益的決心。

針對市民關心的高污染未登記工廠及違規工廠管理議題，市府始終秉持「全面納管、就地輔導、依法管理」原則，持續落實稽查與輔導作業，針對多次勒令停工、屢勸不聽或高污染未登記工廠，依法執行停止供水供電處分。

經發局指出，市府長期重視未登記工廠管理，不僅積極輔導符合條件業者依法申請納管及工廠登記，也持續針對違規工廠加強查處。

依《工廠管理輔導法》規定，高污染未登記工廠或經多次勒令停工仍拒不停工者，市府將依法裁處，必要時執行停止供水供電，以維護周邊居民生活品質及公平合法的產業經營環境。

經發局表示，此次執行停止供水供電的3家工廠，包括霧峰區一家鐵工廠，經多次勒令停工及勸導仍持續違規營運，市府已於6月25日前往執行，確認現場設備已清空並自行斷電。

另外，清水區一家從事金屬製品粉體塗裝，以及大甲區一家從事金屬家具噴漆等高污染製造加工作業的未登記工廠，也因多次勸導仍拒不停工，市府已於6月26日依法完成停止供水供電。

經發局表示，自109年《工廠管理輔導法》修正施行以來，市府成立「未登記工廠聯合加強矯正小組」，持續辦理跨機關聯合稽查及現場查核，目前已針對列管541家勒令停工未登記工廠全面清查，除完成3家停止供水供電外，其餘案件也已陸續排定複查，持續追蹤改善情形。

經發局強調，市府一方面積極協助符合資格業者合法化，另一方面也會持續針對高污染、重大違規及屢勸不改案件依法查處，兼顧產業發展與市民生活品質。未來將持續落實未登記工廠管理機制，呼籲業者切勿心存僥倖，應於合法工業用地設廠並依法辦理工廠登記，共同維護公平、安全及永續的產業環境。

台中市政府現場執行情形。圖／中市府提供
台中市政府現場執行情形。圖／中市府提供

高污染、勒令停工履勸不聽，台中市依法執行3家未登記工廠斷水電。中市府提供
高污染、勒令停工履勸不聽，台中市依法執行3家未登記工廠斷水電。中市府提供

台中市

延伸閱讀

台中崇德愛爾麗診所涉偷拍案 衛生局重罰50萬、勒令停業半年

收高額清運費卻偷倒山區 新北埋伏當場破獲跨縣市非法棄置

豪雨狂炸新竹棒球場未積水掀熱議 網友大讚排水超好

豪雨來襲逾6萬戶停電 台電：98%戶數已復電

相關新聞

卦山法拍市集首度結合南投紫南宮 拍定金額達標送錢母

法務部行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」總有好康，暑假將移師南投縣社寮社區活動中心舉辦法拍競標、民生物品變賣等活動，這次有10輛轎車、小貨車待價而沽，另有口罩機、工具機等器具等待有興趣民眾來競標。

快樂天堂基金會媒合捐7千件女性內衣 彰化家扶女性冒雨領取

快樂天堂基金會攜手善心企業，今、明兩天出動志工團運送7千件全新女性貼身衣物分往彰化家扶中心5個服務據點，除了600戶受扶助家庭受惠，基金會也慷慨送給家扶女性員工；即使今上午彰化縣間歇下雨，5個家扶服務處都出現領取內衣的人潮。

雪霸直播黃魚鴞育雛過程 串起雪霸山林與小一學童的美好緣份

黃魚鴞是台灣體型最大的貓頭鷹，也是森林溪流生態系的重要指標物種，雪霸國家公園直播黃魚鴞育雛，讓彰化縣竹塘國小一年甲班的孩子與保育類野生動物結下了特別的緣份。學童在老師帶領下利用課餘時間持續觀看直播，陪伴黃魚鴞寶寶一天天長大，在觀察與等待中，悄悄種下關愛自然的種子。

台中6小時狂炸160毫米！盧秀燕憂災情「整夜睡不著」今早視察霧峰

受到米克拉颱風外圍環流影響，台中市今天凌晨下起大雨傾盆，6小時累積雨量160毫米，集中在烏日、霧峰、大里；台中市長盧秀燕今早視察去年因雨嚴重坍方的霧峰暗坑巷重建後重新通車、慰問霧峰消防分隊。盧秀燕形容，昨晚大雨讓她煩惱到「整晚沒有辦法睡覺」，呼籲市民做好防範。

每名消防員扛1700人高於六都！縣議員呼籲提高彰化消防人員編制

彰化縣目前每名消防人員平均需服務約1700人，相較六都仍承擔較高的服務人口比，縣議員吳韋達呼籲縣府朝增加編制員額方向努力，減輕第一線消防人員勤務負擔。消防局長施順仁表示，目前彰化縣消防人力仍缺額72人，縣府已規劃明年增加25名消防預算員額。

中市稽查密市逃脫…20家業者全數有缺失 議員呼籲落實常態管理

台北市一間密室逃脫日前發生女員工扮鬼不慎死亡事件，台中市政府6月底啟動全市稽查，發現實際營運的20家都有缺失，要求限期改善。議員批評，市府平常沒有積極輔導查核，出事才稽查，把責任推給業者，應該就現有規定落實常態管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。