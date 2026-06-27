台中市持續強化未登記工廠管理 依法執行3家工廠停止供水供電

維護市民生活品質、環境安全及合法產業永續發展，是台中市政府持續推動的重要工作。台中市政府經發局表示，近日再完成3家未登記工廠斷水電作業，展現市府維護環境品質及保障市民權益的決心。

針對市民關心的高污染未登記工廠及違規工廠管理議題，市府始終秉持「全面納管、就地輔導、依法管理」原則，持續落實稽查與輔導作業，針對多次勒令停工、屢勸不聽或高污染未登記工廠，依法執行停止供水供電處分。

經發局指出，市府長期重視未登記工廠管理，不僅積極輔導符合條件業者依法申請納管及工廠登記，也持續針對違規工廠加強查處。

依《工廠管理輔導法》規定，高污染未登記工廠或經多次勒令停工仍拒不停工者，市府將依法裁處，必要時執行停止供水供電，以維護周邊居民生活品質及公平合法的產業經營環境。

經發局表示，此次執行停止供水供電的3家工廠，包括霧峰區一家鐵工廠，經多次勒令停工及勸導仍持續違規營運，市府已於6月25日前往執行，確認現場設備已清空並自行斷電。

另外，清水區一家從事金屬製品粉體塗裝，以及大甲區一家從事金屬家具噴漆等高污染製造加工作業的未登記工廠，也因多次勸導仍拒不停工，市府已於6月26日依法完成停止供水供電。

經發局表示，自109年《工廠管理輔導法》修正施行以來，市府成立「未登記工廠聯合加強矯正小組」，持續辦理跨機關聯合稽查及現場查核，目前已針對列管541家勒令停工未登記工廠全面清查，除完成3家停止供水供電外，其餘案件也已陸續排定複查，持續追蹤改善情形。

經發局強調，市府一方面積極協助符合資格業者合法化，另一方面也會持續針對高污染、重大違規及屢勸不改案件依法查處，兼顧產業發展與市民生活品質。未來將持續落實未登記工廠管理機制，呼籲業者切勿心存僥倖，應於合法工業用地設廠並依法辦理工廠登記，共同維護公平、安全及永續的產業環境。

台中市政府現場執行情形。圖／中市府提供