快樂天堂基金會媒合捐7千件女性內衣 彰化家扶女性冒雨領取

快樂天堂基金會攜手善心企業，今、明兩天出動志工團運送7千件全新女性貼身衣物分往彰化家扶中心5個服務據點，除了600戶受扶助家庭受惠，基金會也慷慨送給家扶女性員工；即使今上午彰化縣間歇下雨，5個家扶服務處都出現領取內衣的人潮。

彰化家扶通知彰化、員林、二林、和美、田中5個服務處轄區受扶助家庭，今天和從星期一開始的家扶上班日到服務處領取內衣，每戶家庭20件，領取的尺寸件數由受扶助家庭女性商議後決定。

發放首日，受扶助家庭女性成員冒雨趕到各服務處，以南彰化為例，員林、二林服務處都出現排隊，張雪如到員林服務處協助發放，志工找尺寸、包裝交給受扶助者，一條龍作業流程避免發生眾人擠成一團「挖寶」亂象。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如說，弱勢家庭女性朋友有時一件貼身內衣穿數年，穿到破也捨不得更換，基金會獲善心企業捐贈全新內衣轉贈弱勢女性朋友，希望她們能穿得舒適，生活有品質；她感謝善心企業低調支持公益，找快樂天堂基金會媒合及發放，生活中小需求往往最貼近家庭日常，期待透過實際物資讓需要幫助的家庭感受到社會關懷。」

彰化家扶主任王震光表示，快樂天堂基金會長期關心家扶扶助家庭，看見家庭生活中細微但重要的需求，捐贈女性內衣不僅減輕生活負擔，受扶助家長與兒少感受到社會支持的溫度，格外窩心。