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快樂天堂基金會媒合捐7千件女性內衣 彰化家扶女性冒雨領取

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如今代表基金會捐贈7千件女性內衣給彰化家扶中心。記者簡慧珍／攝影
快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如今代表基金會捐贈7千件女性內衣給彰化家扶中心。記者簡慧珍／攝影

快樂天堂基金會攜手善心企業，今、明兩天出動志工團運送7千件全新女性貼身衣物分往彰化家扶中心5個服務據點，除了600戶受扶助家庭受惠，基金會也慷慨送給家扶女性員工；即使今上午彰化縣間歇下雨，5個家扶服務處都出現領取內衣的人潮。

彰化家扶通知彰化、員林、二林、和美、田中5個服務處轄區受扶助家庭，今天和從星期一開始的家扶上班日到服務處領取內衣，每戶家庭20件，領取的尺寸件數由受扶助家庭女性商議後決定。

發放首日，受扶助家庭女性成員冒雨趕到各服務處，以南彰化為例，員林、二林服務處都出現排隊，張雪如到員林服務處協助發放，志工找尺寸、包裝交給受扶助者，一條龍作業流程避免發生眾人擠成一團「挖寶」亂象。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如說，弱勢家庭女性朋友有時一件貼身內衣穿數年，穿到破也捨不得更換，基金會獲善心企業捐贈全新內衣轉贈弱勢女性朋友，希望她們能穿得舒適，生活有品質；她感謝善心企業低調支持公益，找快樂天堂基金會媒合及發放，生活中小需求往往最貼近家庭日常，期待透過實際物資讓需要幫助的家庭感受到社會關懷。」

彰化家扶主任王震光表示，快樂天堂基金會長期關心家扶扶助家庭，看見家庭生活中細微但重要的需求，捐贈女性內衣不僅減輕生活負擔，受扶助家長與兒少感受到社會支持的溫度，格外窩心。

彰化家扶中心女性受扶助者到家扶服務處領取快樂天堂基金會捐贈的女性內衣。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心女性受扶助者到家扶服務處領取快樂天堂基金會捐贈的女性內衣。記者簡慧珍／攝影

彰化 彰化縣 家扶中心

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