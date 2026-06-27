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卦山法拍市集首度結合南投紫南宮 拍定金額達標送錢母

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政執行署彰化分署卦山法拍市集的拍賣和變賣標的物很多，歡迎民眾參觀。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署卦山法拍市集的拍賣和變賣標的物很多，歡迎民眾參觀。圖／彰化分署提供

法務部行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」總有好康，暑假將移師南投縣社寮社區活動中心舉辦法拍競標、民生物品變賣等活動，這次有10輛轎車、小貨車待價而沽，另有口罩機、工具機等器具等待有興趣民眾來競標。

彰化分署今指出，卦山法拍市集7月7日到南投縣舉辦，邀請社寮社區活動中心芳鄰竹山紫南宮共襄盛舉，凡單筆拍定金額超過5千元，贈送紫南宮的金錢母及銀錢母各1枚，單筆拍定金額超過10萬元者可得到套幣1組，讓得標民眾同時把紫南宮的好彩頭與祝福一起帶回家。

卦山法拍市集當天上午9點30分開始同步進行不需競標「民生物品變賣」，品項包括梨山茶、杉林溪茶、剝皮辣椒、豆豉小魚、多肉盆栽、柏樹盆栽、精油、香皂、工業風雙桿衣架、椅凳、露營椅、12吋360度循環扇，及護腰、護膝、護腕、鍺護腰帶、竹炭布口罩、瑜珈彈力帶、洗車巾、奇蹟布等居家與生活用品，不少變賣價下殺五折，數量有限

為方便民眾了解拍賣標的現況，7月3日上午9點30分至11點開放花壇保管場車輛供觀看，想看口罩機的可到彰化縣田尾鄉饒平村11鄰四維巷93號，想看大型贓物庫車輛同日下午3點至4點可到台中市潭子區中山路一段400號，工具機閱覽地點為南投縣水里鄉水信路一段702號。

當天還有南投地方法院、南投地方檢察署、財政部中區國稅局南投分局、南投縣政府稅務局、社團法人彰化縣蕪菁愛家園關懷協會聯合設攤，辦理法治與稅務宣導、公益義賣。

南投 法拍 紫南宮 錢母

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